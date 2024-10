Le rôle crucial de Diego le Labrador, un chien de thérapie, qui aide les militaires à se remettre de lourds traumatismes

Diego ressemble à la plupart des Golden Retriever, mais a une petite particularité. Dans la vie de tous les jours, le toutou au pelage beige apaise les traumatismes d’anciens militaires. C’est un chien de thérapie et sa présence auprès des vétérans est cruciale.

Jessica Davis, une amoureuse des bêtes, est l’heureuse propriétaire de Diego. En tant que comportementaliste et éducatrice canine, elle a su reconnaître certaines qualités chez son animal pour devenir chien de thérapie. Lequel sait identifier la détresse chez les humains et réconforter ceux-ci lorsqu’ils en ont besoin.

Endeavors / Facebook

Un soutien important

Jessica a présenté le Goldie à l’organisme caritatif Endeavors, qui accompagne et soutient les personnes à la santé mentale fragile, rapportait KSAT. Elle leur donne les clés pour surmonter divers traumatismes et avancer. Ainsi, Diego est l’une des ressources précieuses mobilisées par l’association. Il part à la rencontre de vétérans de guerre souffrant de stress post-traumatique.

La présence du canidé peut apaiser les personnes les plus tourmentées : « Il aide à réduire le stress, rend les gens heureux et illumine vraiment leur journée » affirmait sa propriétaire. Laquelle a tenu à rappeler qu’il n’était pas un chien d’assistance, mais bel et bien un animal de soutien émotionnel : « Les chiens d’assistance sont en fait l’équivalent d’équipements médicaux [...] Ce sont plutôt des chiens de travail, alors que Diego est davantage un compagnon, des interactions plus ludiques » soulignait-elle.

Et Diego prend son rôle d’ami très à cœur ! Il est friand de câlins et d’attention, pour le plus grand plaisir de ceux qui le côtoient. Il offre une parenthèse réconfortante à ceux dont la vie n’a pas été facile. C’est une véritable plus-value pour Endeavors, qui a déjà permis à des dizaines de vétérans de se reconstruire.