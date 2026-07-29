Une étude révèle que le cerveau de votre chien distingue les langues étrangères du français

Le cerveau de votre fidèle compagnon est capable de faire bien plus que reconnaître quelques mots ! Des chercheurs hongrois ont montré que les chiens distinguent une langue familière d’une langue étrangère. Les résultats de leur étude, publiée dans la revue NeuroImage *, nous en apprennent davantage sur les capacités cognitives du meilleur ami de l’Homme et sur sa manière de traiter la parole humaine.

Nos fidèles amis à 4 pattes vivent constamment à nos côtés et nous entendent parler tous les jours. Mais les scientifiques ignoraient si leur cerveau était capable de reconnaître les caractéristiques propres à une langue.

Un groupe de chercheurs de l’Université Eötvös Loránd, située en Hongrie, a réalisé une étude à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), une technique permettant d’observer les zones du cerveau qui s’activent en fonction des sons entendus.

L'expérience a réuni 18 chiens de compagnie, entraînés à rester immobiles dans le scanner sans être endormis. Les animaux appartenaient à différentes races et étaient âgés de 3 à 11 ans.

Chaque toutou écoutait des extraits du Petit Prince lus par une même personne dans 2 langues, le hongrois et l'espagnol. Pour chaque boule de poils, l'une des langues était familière, car elle correspondait à celle parlée par son propriétaire, mais l'autre lui était inconnue.

Les chercheurs ont également diffusé des versions volontairement modifiées des enregistrements. Les sons conservaient la même voix, mais leur structure était brouillée pour ne plus ressembler à un langage naturel. Cette comparaison permettait de savoir si les chiens réagissaient à la parole elle-même ou simplement aux caractéristiques de la voix.

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Les chiens ne se contentent pas de reconnaître une voix familière

Verdict ? Les images cérébrales montrent que le cerveau des toutous ne réagit pas de la même manière selon le type de son entendu. Les régions auditives présentent une activité différente lorsqu'ils écoutent une voix naturelle ou une version artificiellement brouillée. Les chercheurs estiment que les chiens sont sensibles au caractère naturel des sons et ne se contentent pas de reconnaître une voix familière.

L'étude révèle aussi que, lorsque les chiens entendent une langue familière puis une langue étrangère, certaines régions de leur cerveau affichent des schémas d'activité distincts. Leur cerveau semble capable de différencier les régularités propres à chaque langue, sans avoir appris leur signification.

De plus, les scientifiques ont constaté que cette différence était plus marquée chez les boules de poils les plus âgées. Selon eux, une exposition prolongée à la langue de leur famille renforcerait cette capacité de distinction au fil des années.

Bien sûr, il faut garder en tête que ces travaux ne signifient pas que nos fidèles compagnons comprennent une langue comme nous autres humains. Ils montrent que leur cerveau est capable d'enregistrer les particularités acoustiques d'une langue familière et de les comparer à celles d'une langue inconnue. Cette aptitude pourrait être le fruit de milliers d'années de domestication, durant lesquelles les chiens ont appris à prêter une attention particulière à la communication humaine.

* « Speech naturalness detection and language representation in the dog brain », Laura V. Cuaya, Raúl Hernández-Pérez, Marianna Boros, Andrea Deme, Attila Andics, NeuroImage, volume 248, article n° 118811, 2022.