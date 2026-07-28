Grâce à des bienfaiteurs, ce Teckel handicapé et délaissé à cause de ses frais vétérinaires a enfin une chance d'être heureux (vidéo)

Duk Duk Goose, alias Duk pour les intimes, est un Teckel à poil long de 6 ans paralysé des pattes arrière. Pris en charge par le refuge américain Border Tails Rescue, situé à Northbrook dans l’Illinois, il a pu compter sur le soutien des bénévoles qui lui ont offert un chariot pour faciliter ses déplacements. Alors qu’aucun visiteur n’était prêt à l’adopter en raison des frais vétérinaires élevés que ses soins engendraient, 2 hommes nommés Eric et Joey ont eu vent de son histoire et ont décidé de lui donner un précieux coup de patte.

Duk, un magnifique Teckel à poil long, souffre d’une maladie dégénérative de la colonne vertébrale, qui paralyse ses pattes arrière. Comme le rapporte un article diffusé par Pet Helpful, aucun candidat à l’adoption n’était prêt à prendre en charge ses frais vétérinaires exorbitants.

Les bénévoles du refuge Border Tails Rescue, basé à Northbrook, n’ont jamais baissé les bras et l’ont aidé à surmonter cette épreuve. Ils lui ont même acheté un petit chariot pour qu’il puisse se déplacer facilement. Mais sa vie a connu un véritable tournant, lorsqu’il a rencontré Eric et Joey, qui ont l’habitude de donner un coup de main aux animaux dans le besoin.

@eric.and.joey When we first met Duk we knew we had to help him because... He came into the animal shelter dirty, smelly, and in need of medical care. So the first thing we did was give him a makeover. Then shelter @Border Tails Rescue bought him wheels... And now an incredible connection of ours is willing to help him fully walk again!! #adoptadog ? original sound - Mrs. Casas Cali Creator

Un soutien précieux

Comme le révèlent nos confrères, le duo au grand cœur a pris en charge les frais vétérinaires exorbitants pour améliorer la qualité de vie du chien handicapé et lui donner toutes les chances de trouver le bonheur.

En plus de son petit chariot sur-mesure, Duk a bénéficié d’une séance de toilettage « pour éliminer la saleté et les odeurs » qu’il traînait à son arrivée au refuge. Il a également eu droit à un traitement pour des plaies infectées.

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Par la suite, la boule de poils a commencé un programme de rééducation. « Ce soutien comprend de la kinésithérapie, des exercices ciblés et un suivi médical continu visant à renforcer les muscles, améliorer la coordination et surveiller les progrès », expliquent Eric et Joey sur leur compte TikTok.

© @eric.and.joey / TikTok (capture d'écran)

« Un exemple porteur d'espoir du travail accompli par les refuges »

Grâce à ses bienfaiteurs, le Teckel a connu une véritable métamorphose et commence même à remarcher normalement. En meilleure forme et plus épanoui, il est actuellement chouchouté par une famille d’accueil, qui s’occupera de lui jusqu’à son adoption.

« Le parcours de Duk — passé d'une arrivée dans un état de saleté et d'odeur désagréable à l'obtention d'un chariot et d'une aide dédiée pour remarcher pleinement — est un exemple porteur d'espoir du travail accompli par les refuges », conclut le duo.

« Tout au long du processus, les personnes s'occupant de Duk ont axé la rééducation sur la perspective d'une adoption, poursuit-il, une fois propre, soigné et soutenu, Duk est bien plus susceptible d'être adopté ; son histoire illustre comment les soins médicaux et les solutions de mobilité transforment la qualité de vie d'un chien et le rendent plus attrayant pour les adoptants. »