Ce garçon de 11 ans est félicité après avoir consacré 100 heures de lecture pour apaiser les chiens de refuge

Du haut de ses 11 ans, Nehemiah Turner est très dévoué à la cause animale. Fidèle bénévole de la Jacksonville Humane Society, une association américaine, il a passé plus de 100 heures à lire des livres pour apaiser les animaux du refuge dans le cadre du programme « Pawsitive Reading ». À ce titre, le garçon a reçu un certificat et un prix en forme de patte dorée.

Depuis son inscription au programme « Pawsitive Reading » en 2024, Nehemaiah a l’habitude de se rendre au refuge de la Jacksonville Humane Society pour faire la lecture aux pensionnaires canins.

Ce dispositif permet de calmer les chiens turbulents ou stressés. À chaque visite, le garçon de 11 ans s’assoit à côté d’un chenil et prend le temps de lire une histoire pour offrir un moment de douceur à ses petits protégés.

« Il sait que sa lecture réconforte les chiens, avait déclaré sa grand-mère, il aime s’impliquer et est ravi lorsque les chiens sont adoptés ! »

© Jacksonville Humane Society

Un moment agréable aussi bien pour le lecteur que pour les animaux

Cette année a été marquée par un bel accomplissement et une étape importante dans son bénévolat. Nehemiah est le premier enfant à avoir dépassé la barre des 100 heures de lecture au refuge. « [C'est] apaisant, agréable, calme. [Ce sont] des animaux réconfortés, il n'y a pas tout un tas d'aboiements », a-t-il déclaré à un média local.

Comme l’explique l’association, « les participants au programme Pawsitive Reading ont la possibilité de gagner des autocollants colorés en forme de patte pour leur badge nominatif à mesure qu'ils atteignent des paliers d'heures de lecture, le grand prix étant un autocollant doré scintillant en forme de patte ». « Nehemiah a également reçu un certificat attestant de ses 100 heures de lecture, signé à l'encre dorée », ajoute-t-elle.

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© Jacksonville Humane Society

« La générosité engendre la joie »

Parmi ses pensionnaires préférés, il y avait le beau Hopper. Le garçon lui lisait des histoires à chaque visite jusqu’à ce qu’il soit adopté par la famille de ses rêves après 400 jours passés au refuge, révèle le magazine People.

« Dans un monde où nous sommes de plus en plus dépendants des écrans, voici un jeune homme qui s’est discrètement fixé pour objectif d’aider les animaux sans abri en lisant des livres et qui, ce faisant, a inspiré toute sa communauté, peut-on lire dans un communiqué, l’histoire de Nehemiah illustre parfaitement notre conviction profonde à la Société protectrice des animaux de Jacksonville : la générosité engendre la joie. »