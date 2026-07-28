Ce chien sourd qui passait ses journées face à la fenêtre du refuge trouve enfin la famille idéale après une adoption ratée

Après un retour au refuge ayant brisé le cœur de ceux qui l'avaient sauvé, Smudge a finalement trouvé la famille qui lui correspondait parfaitement. La surdité de ce chien, loin d'être un obstacle, s'est révélée être l'atout inattendu qui a changé son destin.

Né sourd, Smudge n'était qu'un tout jeune chiot de 2 mois quand il avait été sauvé, avec 21 autres chiens, de conditions de vie désastreuses. Il avait alors été pris en charge par la Pennsylvania SPCA, une association de protection animale basée à Philadelphie en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Son séjour dans cette structure d'accueil n'avait pas été long : Smudge avait rapidement été adopté. Malheureusement, moins d'un an plus tard, sa famille avait décidé de se séparer de lui. Ce retour à la case départ avait été difficile à encaisser pour le chien.

Toutefois, à la Pennsylvania SPCA, les bénévoles le connaissaient très bien et faisaient tout pour l'aider à se sentir à l'aise.



Pennsylvania SPCA

Le chien passait le plus clair de ses journées à regarder par la fenêtre de son box. « Je mentirais si je disais que je n'étais pas émue en voyant Smudge dans cet état, confie Lindsey King, de la Pennsylvania SPCA, à The Dodo . En tant qu'humains, nous nous interrogeons toujours sur ce que pensent les chiens, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qui lui traversait l'esprit alors qu'il restait là, assis à contempler le champ. »

Pour annoncer leur arrivée sans l'effrayer et attirer son attention, Lindsey King et ses collègues ont pris l'habitude d'utiliser leur ombre projetée sur le mur du box. Smudge se retournait alors et remuait la queue, avant de recevoir une friandise de leur part.

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Pennsylvania SPCA

Le chien a continué de recevoir soins et affection. On lui a également appris à obéir aux signes de la main. « Les chiens sourds ont simplement besoin d'un peu plus d'attention, mais beaucoup, comme Smudge, comprennent vite », explique Lindsey King.

« J'ai vraiment senti que c'était le match idéal »

Une famille s'est récemment présentée au refuge, en quête d'un compagnon canin. Elle a précisé que sa maison était voisine d'un garage particulièrement bruyant et qu'elle cherchait donc un chien qui ne risquait pas d'en être effrayé. L'équipe de la Pennsylvania SPCA lui a présenté Smudge.

« Lorsque je leur ai montré comment nous communiquions, non seulement les yeux de Smudge se sont illuminés, mais ceux de la famille aussi. Ils étaient ravis d'apprendre ses signaux, de voir comment il les comprenait et combien il aimait travailler de cette façon. A cet instant-là, j'ai vraiment senti que c'était le match idéal », raconte Lindsey King.

L'adoption a été officialisée peu après. Smudge coule désormais des jours heureux dans son nouveau foyer.