Une étude révèle combien de mots votre chien comprend réellement

Comme vous avez pu le constater, votre fidèle compagnon dresse les oreilles ou remue la queue lorsque vous prononcer certains termes, comme « balade » ou « croquettes ». Mais jusqu’où va réellement sa compréhension des mots ? À travers une étude publiée dans la revue « Applied Animal Behaviour Science », les chercheurs ont mesuré le nombre de mots auxquels nos amis les chiens réagissent de façon cohérente, grâce à un outil inspiré des tests de langage utilisés pour les bébés.

Menée par des chercheurs de l’Université Dalhousie, au Canada, l’étude intitulée « Responses to spoken words by domestic dogs: A new instrument for use with dog owners* » a pour objectif d’évaluer le nombre de mots ou d’expressions auxquels les chiens réagissent de manière fiable.

Pour cela, les scientifiques ont conçu un questionnaire très détaillé destiné à 165 propriétaires de toutous. Cet outil s’inspire directement du MacArthur-Bates Communicative Development Inventory, qui est utilisé depuis longtemps pour mesurer le vocabulaire compris par les jeunes enfants.

Les propriétaires avaient pour mission de cocher les mots auxquels leur fidèle compagnon semblait répondre régulièrement. La liste comportait 172 termes du quotidien (des ordres classiques, des noms d’objets, des expressions courantes…). Les participants à cette enquête pouvaient également ajouter leurs propres mots, si nécessaire.

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Plus de 200 mots compris par certains chiens

En moyenne, les propriétaires ont estimé que leur chien répondait à 89 mots ou expressions différentes. Certains chiens semblaient en comprendre seulement une quinzaine, alors que les plus performants dépassaient les 200 mots.

Sans surprise, les ordres représentaient la majorité du vocabulaire canin identifié (« assis », « viens », « attends »…). Mais les toutous semblaient aussi reconnaître de nombreux noms d’objets, de personnes ou d’activités.

Par ailleurs, l’étude montre que nos partenaires canins ne sont pas égaux face au langage et plusieurs facteurs influencent le nombre de mots compris :

Les chiens de travail ou ayant reçu un entraînement poussé obtenaient de meilleurs résultats.

Certaines races, notamment celles sélectionnées pour collaborer étroitement avec l’humain, semblaient plus réceptives.

Les toutous capables d’apprendre rapidement de nouveaux tours avaient également tendance à comprendre davantage de mots.

Toutefois, les caractéristiques des propriétaires (âge, niveau d’éducation, expérience…) n’avaient pas d’impact significatif sur les résultats finaux.

Une meilleure compréhension des capacités linguistiques des chiens

Cette étude ne signifie pas que les chiens maîtrisent le langage humain comme des enfants. Selon les chercheurs, ils associent probablement certains sons à des actions, des objets ou des récompenses grâce à l’apprentissage et à la répétition.

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Les résultats confirment en revanche que nos petits compagnons à 4 pattes sont extrêmement attentifs à notre façon de parler. Ils pourraient nous aider à approfondir les recherches sur la communication entre humains et animaux, améliorer les méthodes d’éducation canine ou encore faciliter la sélection des chiens de travail.

* « Responses to spoken words by domestic dogs: A new instrument for use with dog owners », Catherine Reeve, Sophie Jacques, Applied Animal Behaviour Science, volume 246, article n°105513, janvier 2022.