Autrefois utilisé pour la reproduction, ce vieux Golden Retriever apprend enfin à s’amuser et à rapporter une balle (vidéo)

Bruce est un vieux Golden Retriever, qui fêtera bientôt ses 10 ans. Malgré son grand âge, il commence tout doucement à s’amuser avec des jouets, notamment à rapporter la balle. Il faut dire qu’avant d’être adopté par sa famille actuelle, Bruce vivait dans un enclos à l’extérieur et servait uniquement pour la reproduction. Aujourd’hui choyé comme il se doit, il savoure les petits plaisirs simples de la vie et continue d’évoluer progressivement.

Comme nous vous le racontions dans un article précédent, Bruce n’avait jamais connu le bonheur de la vie de famille. Ce Golden Retriever senior était utilisé comme mâle reproducteur par son ancien propriétaire, qui le négligeait complètement.

Après avoir été sauvé et soigné, le retraité d’élevage a rejoint le doux foyer d’Aubrey Turner, qui vit dans l’Indiana, aux États-Unis. Grâce à l’amour et à la bienveillance de son adoptante, le chien a retrouvé sa joie de vivre. Depuis son adoption, il ne cesse de faire des progrès et de vivre des « premières fois ».

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Bruce apprend à jouer

Dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée par le média Dogtime, on apprend que le Golden Retriever commence seulement à rapporter la balle pour s’amuser, un jeu auquel il n’a jamais joué en 9 ans.

Alors qu’il se trouve dans un parc canin, une jeune chienne court avec un ballon et s’amuse à le rapporter. Bruce, quelque peu intrigué, suit lentement ses traces et se familiarise avec l’activité.

« Point de vue : votre chien âgé adopté, qui n'a pas appris à jouer pendant près de 9 ans, observe maintenant un chiot d'un an jouer à rapporter la balle et apprend d'elle », écrit sa famille en légende.

© @seniorboybruce / Instagram (capture d'écran)

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« Il n’est jamais trop tard pour apprendre et se faire de nouveaux amis »

« C'était la deuxième fois que Bruce jouait avec cette adorable chienne, et elle l'a vraiment aidé à prendre confiance en lui lors de sa première visite au parc canin ! Il la suivait partout, lui apportant ses jouets et les déposant à nos pieds, poursuit l’adoptante du Golden Retriever, […] Bruce a peut-être manqué de nombreuses années cruciales de son développement social, mais il prouve qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et se faire de nouveaux amis. »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté plus de 3 000 mentions « j’aime ». L’histoire de Bruce a ému de nombreuses personnes. « Oh, c'est adorable ! Bravo Bruce ! Tu mérites tout le bonheur du monde ! », commente un internaute.

« J'adore votre histoire. C'est réconfortant de savoir que Bruce est sain et sauf et qu'il aura une vie heureuse désormais », souligne une dénommée Hayley. « Une véritable source d’inspiration », conclut un autre utilisateur du réseau social.