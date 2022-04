Une équipe vétérinaire organise une fête pour célébrer la victoire d'un chien contre le cancer (vidéo)

En novembre 2020, la San Diego Humane Society a pris en charge un chien malheureux au corps émacié et couvert de puces. Pour ne rien arranger, l'équipe vétérinaire lui a diagnostiqué un cancer, plus précisément une tumeur vénérienne transmissible (TVT) rapporte le magazine People.

Cette âme en peine avait déjà tellement souffert dans la rue, au vu de son état catastrophique... Ses sauveteurs n'ont pas baissé les bras et ont fait tout leur possible pour lui offrir la vie qu'il a toujours méritée.

C'est ainsi que les séances de chimiothérapie ont commencé pour celui qui a été baptisé Phœnix. Un nom qui, nous le verrons par la suite, lui sied à merveille.

© San Diego Humane Society

Malgré les traitements assez lourds, le cancer refusait de quitter définitivement l'organisme du chien. Le Dr Colleen Tansey, du VCA West Los Angeles Animal Hospital, s'est donc portée volontaire pour fournir une électrochimiothérapie au patient.

Pendant ses jours de congé, elle s'est rendue 2 fois à San Diego dans le seul but d'aider l'animal à vaincre la maladie, révèlent nos confrères d'outre-Atlantique. Un bel élan de solidarité s'est articulé autour de la boule de poils. Nombre de personnes, essentiellement des professionnels de santé, lui ont tendu la main.

« Non seulement nous avons fait venir un expert de Los Angeles pour nous aider, mais nous avions une famille d'accueil incroyable qui s'est assurée que Phœnix était à l'aise avec les traitements et toute l'équipe médicale de la San Diego Humane Society impliquée dans ses soins », a indiqué la directrice de l'hôpital de la San Diego Humane Society dans un communiqué.

Grâce à cette prise en charge, Phœnix est rené de ses cendres et a triomphé du cancer. Depuis un an, les soigneurs n'ont détecté aucune récidive.

© San Diego Humane Society

Pour célébrer la bonne nouvelle, toute l'équipe vétérinaire qui l'a accompagné depuis le début, lui a organisé une petite fête. Le survivant, âgé de 4 ans, s'est pavané fièrement dans l'allée, au milieu des acclamations. Phœnix a eu droit à un délicieux gâteau (une recette adaptée à son espèce), des jouets, ainsi qu'à pléthore de câlins.

La vie d'errance, la famine et la maladie ne représentent plus que de lointains souvenirs. Le chien est prêt à aller de l'avant... avec sa nouvelle propriétaire ! Colette Troughton, une assistante vétérinaire, est tombée sous son charme et lui a ouvert les portes de sa maison. Une belle fin !

San Diego Humane Society’s medical team celebrated the 1-year cancer-free anniversary of a dog who received more than 13 rounds of chemo at @sdhumane’s Bahde Center for Shelter Medicine! The “Pawty” for Phoenix included a peanut butter cake, hugs and kisses for the star patient! pic.twitter.com/bADcdHAlxT