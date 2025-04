Enchaîné toute sa vie et abandonné car "trop bruyant", ce Dobermann se console comme il peut en s'accrochant à sa couverture préférée (vidéo)

Scooby est si triste de s’être retrouvé au refuge, alors que sa véritable place est au sein d’une famille aimante. Ce Dobermann brisé mérite tout le bonheur du monde, mais il n’y a pas encore eu droit.

Agé de 4 ans, Scooby a encore tant d’amour à offrir et voudrait tellement en recevoir. Il trouve du réconfort là où il peut, sa principale source étant sa couverture bleue. Le chien ne s’en sépare jamais ; elle est devenue son doudou, en quelque sorte.

L’objet l’aide à supporter la déception, l’abandon et la solitude qui le tiraillent. Ces mots peuvent paraître forts, mais on comprend tout de suite à quel point ils correspondent à la réalité lorsque l’on découvre la vidéo ci-dessous, postée sur le compte Instagram de Lovelylives Paws et relayée par PetHelpful :

La scène est tout à fait poignante. Voir ainsi ce Doberman abattu et résigné dans son box, la tête baissée, s’accrochant désespérément à sa couverture, a effectivement de quoi briser le plus coriace des cœurs.

Dans sa présentation, l’organisation Lovelylives Paws indique qu’elle s’est donné pour mission de « sauver des vies, vider les rues et les refuges, défendre les sans-voix, secourir, soigner et reloger les chiens et les chats dans le besoin ». C’est précisément ce que ses bénévoles s’emploient à faire pour Scooby, et ils n’ont pas l’intention de baisser les bras.

Continuer d’espérer

Ils sont convaincus qu’ils finiront par lui trouver une famille attentionnée et aimante, car celle qui était la sienne avant son arrivée au refuge ne semblait pas particulièrement soucieuse de son bien-être. Ce chien était effectivement enchaîné à l’extérieur en permanence, et les voisins le trouvaient « trop bruyant ». Ce sont d’ailleurs leurs plaintes qui avaient amené ses anciens propriétaires à prendre la décision de se séparer de lui.

Comment Scooby pouvait-il exprimer sa détresse autrement, lui qui était seul dehors, privé de sa liberté et à la merci des éléments ? Tout le monde espère le voir connaître le bonheur de l’adoption et tirer un trait sur son douloureux passé.

