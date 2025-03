Derrière les barreaux du refuge, un chien pleure son abandon et espère une famille pour la vie

Imaginez perdre tous vos repères du jour au lendemain sans avoir la possibilité de comprendre ce qui vous arrive. C’est ce qu’a vécu Larry en arrivant au refuge de la SPA à Buigny, dans la Somme. Depuis, le chien ne cesse de hurler son désespoir. Ses bienfaiteurs espèrent qu’une famille aimante et digne de son amour pourra l’aider à reprendre goût à la vie.

Actuellement, Larry ne semble plus croire en rien. Sa douleur est profonde depuis que les personnes qu’il aimait le plus au monde lui ont tourné le dos. Alors, Larry manifeste sa peine en hurlant à longueur de temps : « Voici les hurlements de douleur et de chagrin de ce chien démuni et désemparé qui a compris qu’il allait dormir là et qu’il ne verrait plus jamais sa maison », écrivaient les membres du refuge dans une publication rapportée par Actu.fr.

Un cœur brisé

Les cris du chien ont brisé le cœur de tous ceux qui ont croisé son chemin. Ils témoignent aussi de la détresse que peut ressentir un animal quand il se retrouve au refuge. Bien sûr, ces structures accueillent et prennent soin des animaux quand leur famille ne peut plus s’occuper d’eux. Les maîtres ont leurs propres raisons d’abandonner un animal et le personnel sait faire preuve de bienveillance.

Toutefois, l’abandon n’est pas un acte anodin et il est de la responsabilité des sauveteurs de le rappeler. Le cas de Larry est le parfait exemple du désespoir que peut ressentir un être délaissé. Alors, les refuges ne cesseront jamais de répéter que l’adoption d’un chien n’est pas à prendre à la légère. Il s’agit d’une immense responsabilité sur plusieurs années et avoir conscience de cela permet de limiter les abandons.

À présent, le refuge de Buigny espère le meilleur pour son protégé, et notamment qu’il puisse se reconstruire au sein d’un foyer aimant : « C’est un loulou extrêmement câlin et gentil en recherche permanente d’attention et d’affection. Ses futurs adoptants ne le regretteront pas. Nous comptons sur vous pour nous aider à lui trouver rapidement sa famille pour la vie pour qu’il puisse passer ses prochaines nuits loin de nous et des barreaux ! ». C’est également tout le bonheur que nous lui souhaitons.