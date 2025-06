Les larmes de joie d'un vétéran malade rencontrant son futur chien d'assistance après que le précédent lui a été repris

Dans le Kentucky, la rencontre entre un militaire à la retraite et un chiot au destin tout tracé a donné lieu à un moment chargé d’émotion. Après un parcours semé d’embûches, Bill Adkins a enfin trouvé en Tank un compagnon capable de transformer son quotidien et de rallumer une lueur d’espoir face à la maladie.

Bill Adkins, vétéran de l’armée de terre américaine, habite Louisville dans le Kentucky (Etats-Unis). « Je vais probablement pleurer », confiait-il le jeudi 19 juin à WHAS11 alors qu’il était sur le point de faire la connaissance de Tank, son futur chien d’assistance.

Sa femme Theresa Adkins n’a pas manqué de confirmer sa grande émotivité. « Il est connu comme le commandant qui pleure », a-t-elle effectivement plaisanté.



WHAS11

Comme attendu, Bill Adkins n’a pas pu retenir ses larmes lorsque, quelques minutes plus tard, il a pris l’adorable chiot Labrador Retriever noir dans ses bras.



WHAS11

Le jeune canidé de 8 semaines venait de faire un long voyage aux côtés de Suzanne et Don Barbiea, membres la Roll Call Foundation. Le couple l’amenait tout droit de chez un éleveur à Monticello, à 250 kilomètres de là.



WHAS11

Tank commencera bientôt son apprentissage de base au centre Double H Canine de Louisville, avant d’entamer sa formation spécifique de chien d’assistance. Il reviendra auprès de Bill Adkins dans quelques mois pour lui apporter son aide au quotidien.

L’homme est atteint de la maladie de Parkinson et de démence. Le quadrupède sera entraîné à l’aider à se relever et à lui servir d’appui, entre autres missions.

« Un sentiment agréable »

Bill Adkins avait eu un autre chien d’assistance auparavant, appelé Elroy et formé par l’organisation Paws With A Cause, mais cette dernière avait décidé de le lui retirer au bout de 2 mois, estimant qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de lui correctement.

Cet épisode avait fortement affecté l’ancien soldat, au point de l’amener à dire qu’il ne voulait pas d’autre chien. L’arrivée de Tank lui a permis de retrouver espoir.



WHAS11

« Être avec lui, savoir qu’il fera partie de vous, surtout avec tant de bons amis et de frères qui vous ont aidé à y parvenir, c'est un sentiment agréable, a-t-il déclaré. Ça vous réchauffe le cœur ».

A lire aussi : Un chien plein d'empathie a un comportement émouvant à l'égard sa congénère à 3 pattes qu'il s'est mis à imiter (vidéo)



WHAS11