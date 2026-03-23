Une entrepreneuse secourt une chienne et ses 3 chiots réfugiés à l'intérieur d'une maison abandonnée (vidéo)

En sauvant une chienne et ses chiots d’une maison abandonnée, une entrepreneuse du Mississippi (États-Unis) a confirmé son envie de venir en aide aux animaux les plus vulnérables. Aujourd’hui, son objectif est clair : construire un refuge pour chiens et offrir un foyer sûr à tous ceux qui en ont besoin.

L’utilisatrice TikTok @ctrlprintrepeat, qui possède une petite entreprise à Ashland, dans le Mississippi (États-Unis), nourrit un joli rêve : réussir suffisamment pour ouvrir un refuge destiné aux chiens dans le besoin. Récemment, elle a partagé l’un de ses sauvetages, montrant concrètement son engagement et sa passion pour venir en aide aux animaux vulnérables.

Une famille cachée derrière un mur

Dans une vidéo TikTok devenue rapidement virale, l’entrepreneuse a montré une chienne retrouvée avec ses 3 chiots cachés dans une maison abandonnée et insalubre. La maman à fourrure semblait comprendre que les humains étaient là pour les aider, s’approchant volontiers, mais restant néanmoins inquiète pour ses petits.

© @ctrlprintrepeat / TikTok

Les chiots, quant à eux, se montraient plus méfiants et se cachaient derrière un mur, nécessitant un peu de patience pour gagner leur confiance.

Avec douceur, la sauveteuse a finalement réussi à rassurer tous les membres de cette petite famille et à les mettre tous en sécurité.

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Quand un sauvetage devient une mission de vie

Comme le rapporte PetHelpful, pour cette entrepreneuse, ce sauvetage dépasse le simple geste bienveillant : il symbolise sa mission de vie.

Dans la légende de sa vidéo, elle explique en effet vouloir réussir sa petite entreprise afin de créer le refuge pour chiens de ses rêves et sauver d’autres animaux dans le besoin.

© @ctrlprintrepeat / TikTok

Les internautes ont été nombreux à saluer son engagement : plus de 1 800 commentaires et des milliers de « j’aime » ont ainsi exprimé de l’admiration et de la gratitude. « Vous et votre mari avez une place spéciale au paradis ! », a par exemple écrit une spectatrice sous la vidéo.

© @ctrlprintrepeat / TikTok

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D’autres internautes ont de leur côté salué la bonne santé des chiots ainsi que la bravoure de leur maman. La sauveteuse a rassuré ses abonnés : « Elle a bien fait son travail. Maintenant, elle peut se reposer et se rétablir elle aussi ! » Tout le monde attend maintenant avec impatience des nouvelles de la maman et de ses chiots, désormais en sécurité.

Comment créer un refuge pour animaux en France ?

Ouvrir un refuge demande une bonne dose d'organisation et de respecter les lois en vigueur :