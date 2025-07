Après la douloureuse perte de son chat, il transforme son jardin en refuge pour sauver d'autres vies en sa mémoire (vidéo)

Originaire du Hertfordshire (Angleterre), David Irons a « toujours eu un amour pour les chats ». Lorsqu’il a déménagé il y a une dizaine d’années à Littlehampton, une station balnéaire du sud du pays, cet homme au grand cœur a d’ailleurs commencé à leur donner de son temps en tant que bénévole dans des refuges de Brighton et de Findon. Cela l'a mené il y a quelques semaines à se lancer dans une nouvelle aventure : créer son propre refuge pour aider les petits félins des environs.

Un refuge né d’un chagrin

En 2023, lorsque Billy Bear, le propre chat de David est décédé d’un cancer, l’homme en a eu le cœur brisé. Il a alors commencé à réfléchir à sa vie et il a décidé qu’il était temps de réaliser son rêve : diriger sa propre entreprise.

© David Irons

« Cela m’a fait réaliser que je voulais faire ça. Je voulais trouver un domaine où il y avait une lacune sur le marché. », a-t-il expliqué à The Argus.

David a également réalisé à cette époque qu’il n’y avait pas de refuges pour les chats en détresse des environs de Littlehampton. « Nous recevions beaucoup d’appels de cette région. », se souvient-il en évoquant ses années de bénévolat.

David s’est donc retroussé les manches et s’est lancé dans les travaux : « J'ai rénové une maison et transformé le jardin en « Billy Bear's Cat Rescue and Adoption » », un refuge pour félins nommé en l’honneur de sa regrettée boule de poils.

© David Irons

« J’essaie de faire le plus possible »

Cela fait seulement quelques semaines que le centre de secours de David a ouvert ses portes et il est déjà submergé de demandes. Après avoir créé des pages sur les réseaux sociaux pour le refuge, l’homme a même reçu un appel dans les 30 secondes !

« Les gens ont commencé à arriver, je pense que j’ai relogé environ 5 chats maintenant », déclare David. « Je sors aussi et je fais les sauvetages, je pose les pièges. »

La mission de sauvetage de David Irons en faveur des félins errants et indésirables ne s’arrête pas là ! L’homme propose également des puces électroniques pour chats à un tarif réduit. « J’essaie de faire le plus possible. », assure-t-il. « Je pense que c’est très important. »

S’il a déjà été beaucoup soutenu par la communauté, David doit désormais trouver des moyens de financer ce beau projet.

Une chose est sûre : Bonnie, Frank, Cleo, Garfield et les autres peuvent compter sur ce bon Samaritain qui sera toujours prêt à les aider en mémoire de son Billy Bear bien-aimé !