Une chienne donne naissance à 5 chiots dans une maison abandonnée, des personnes au grand coeur se donnent pour mission de leur offrir un vrai foyer (vidéo)

Alors qu’ils cherchaient une personne disparue depuis plusieurs jours après les intempéries qui ont touché le Missouri (États-Unis), des secouristes ont découvert une chienne qui protégeait désespérément ses nouveau-nés dans une maison abandonnée. Grâce à leur intervention, toute la famille canine est désormais en sécurité et sait qu’un avenir brillant l’attend.

Comme le rapporte The Dodo, 2 secouristes parcouraient la ville de Saint-Louis à pied dans l’espoir de retrouver une personne disparue, à la suite des intempéries ayant ravagé la zone. Lors de leur intervention, ils ont appris que des habitants « nourrissaient une chienne gestante depuis un certain temps », puis qu’elle avait subitement disparu.

Alertés, les membres de Stray Rescue of St. Louis (SRSL) ont remué ciel et terre pour la retrouver. « Ces derniers jours, Saint-Louis a été frappée par d'importantes chutes de neige, du verglas et des températures dangereuses, écrit l’organisme sur sa page Facebook, nous avons supposé qu'elle avait ses petits dans l'une des maisons abandonnées des environs et avons commencé nos recherches. »

La chienne a donné naissance à 5 chiots

Effectivement, l’équipe de secours menée par Donna Lochmann a fini par découvrir la maman dans un logement abandonné, cachée sous un meuble. « Elle était dans le premier que nous avons fouillé ! », précise la sauveteuse, ravie de l’avoir trouvée aussi rapidement.

© Stray Rescue of St. Louis

Avec elle se tenait 5 minuscules boules de poils, qu’elle tentait de protéger. « Elle aimait les gens, mais n’était pas sûre de nos intentions », souligne Donna, qui a fait preuve d’une grande douceur avec toute la petite famille.

D’abord craintive, la chienne – nommée Jackie Frost – a fini par baisser sa garde et se laisser faire. Ses petits, âgés de quelques jours seulement, ont tous eu la vie sauve grâce à cette belle intervention.

© Stray Rescue of St. Louis

Amour et sécurité

Par la suite, Jackie Frost et ses trésors sur pattes ont été confiés à une famille d’accueil dévouée. Loin des dangers de la rue et du froid de l’hiver, ils se portent tous à merveille !

Mais ce n’est pas tout… Donna et son équipe sont retournés sur les lieux, et ont retrouvé le père des chiots qui a également été placé dans un foyer d’accueil.

Chouchouté par des personnes au grand cœur, tout ce beau petit monde se prépare à la prochaine grande étape : l’adoption. Une nouvelle aventure pleine d’amour les attend.