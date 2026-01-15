Nouveau nom et nouveaux amis, ce chien arrivé avec une chaîne incrustée dans sa chair change de vie après son sauvetage

Après un passé douloureux, Gnocchi découvre enfin le bonheur au sein d’un foyer aimant. Entre nouvelles amitiés et petites habitudes réconfortantes, ce chien retrouve peu à peu la sérénité qu’il méritait tant.

Nous vous parlions du sauvetage de Grizzly dans un précédent article. A seulement 9 ans, ce chien avait déjà traversé de terribles épreuves. Son cauchemar avait pris fin avec sa saisie en novembre 2025 en Seine-Saint-Denis.

Il présentait alors une plaie profonde et infectée autour du cou, occasionnée par un collier étrangleur. Son propriétaire avait été interpellé et placé en garde à vue, et l’association Action Protection Animale, qui avait pris le canidé en charge, avait porté plainte.

Opéré et confié à une famille d’accueil, Grizzly se portait déjà mieux à la suite de sa prise en charge.

Action Protection Animale a donné de ses nouvelles début décembre. On apprend ainsi que le rescapé ne s’appelle plus Grizzly, mais Gnocchi dorénavant. Son nouveau nom n’est pas le seul changement le concernant.



Il savoure son nouveau départ au sein d’un foyer chaleureux et aimant, où il a fait la connaissance d’un chat, un Sphynx affectueux qui “l’a laissé complètement perplexe”, peut-on lire sur le site d’ Action Protection Animale .

Gnocchi a également rencontré son congénère Aiolos, dont il est très vite devenu l’ami. Entre les 2 chiens, ce sont désormais “du jeu, des courses, des échanges de jouets et même de paniers : une bromance instantanée”.



“Gnocchi, toujours calme, un peu sensible aux bruits mais jamais peureux, s’est fondu dans la vie de la maison comme s’il y avait toujours été”, poursuit APA.

“La vraie vie, la bonne”

Ses humains continuent de découvrir de nouvelles facettes de son attachante personnalité, notamment cette façon qu’il a de ronchonner “comme un vieux papy” lorsque quelque chose lui déplaît.

Son quotidien est rythmé par les promenades, les bons repas et les siestes. Il s’est d’ailleurs découvert “une passion nouvelle pour les paniers orthopédiques”.



“Aujourd’hui, Gnocchi profite enfin de douceur, de sécurité et d’amour. La vraie vie, la bonne”, conclut Action Protection Animale qui remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien et les familles ayant proposé de l’accueillir.

