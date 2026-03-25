Perturbée par l'environnement bruyant de son refuge une chienne errante retrouve l'apaisement en famille d'accueil (vidéo)

Concha a vécu les affres de l’errance, avant d’être prise en charge par un refuge situé à Houston, au Texas (États-Unis). Stressée par ce nouvel environnement bruyant, la chienne a pu compter sur le soutien de Madison, une bénévole au grand cœur qui lui a non seulement trouvé un foyer d’accueil, mais aussi une famille d’adoption. En guise de remerciement, l’ex-va-nu-pattes a réalisé un geste touchant envers sa bienfaitrice.

Originaire du Canada, Madison a posé ses valises à Houston il y a près de 10 ans. Fervente défenseuse de la cause animale, elle a décidé de devenir bénévole dans un refuge local, le Harris County Pets. En plus de promener les pensionnaires canins, la volontaire dévouée a étendu son action aux sauvetages de chiens menacés d’euthanasie, à la collecte de dons et à la recherche de familles d’adoption pour ses petits protégés. C’est ainsi qu’elle a rencontré la belle Concha.

« Concha a été trouvée errante dans les rues de Houston et recueillie par un agent de la fourrière, explique Madison à la rédaction de Newsweek, elle était terrorisée au refuge. » L’ex-va-nu-pattes, qui a passé 60 jours au sein de l’établissement pouvant accueillir jusqu’à 350 canidés, avait grandement besoin d’aide.

« Le bruit incessant des aboiements, le va-et-vient des passants et le fait d'être enfermée dans un chenil en béton sans presque jamais en sortir sont très perturbants pour les chiens, poursuit Madison, Concha était l'une d'entre eux, et cela m'a brisé le cœur. Je savais que je devais trouver une solution pour la sauver. »

© @madisontotherescue / TikTok (capture d'écran)

Un geste de gratitude

« Alors que je faisais du bénévolat au refuge, je l'ai emmenée dans la cour et elle était si gentille, souligne la bénévole au grand cœur, si calme et douce, et pourtant si terrifiée. Ça se voyait sur son visage. J'ai sorti une balle de tennis et c'était comme si son âme d'enfant s'était réveillée. Je savais qu'elle serait facilement adoptable et je devais l'aider. »

Avec l’aide d’une autre association de protection animale, Madison a réussi à trouver la famille d’accueil idéale pour son adorable protégée. En la déposant dans son nouveau nid douillet, loin de l’environnement stressant du refuge, la volontaire a assisté à une scène touchante. C’était comme si Concha la remerciait de l’avoir sauvée.

© @madisontotherescue / TikTok (capture d'écran)

« Quand nous sommes arrivées là où elle allait séjourner, je me suis assise sur le canapé et elle a sauté sur moi pour se coucher à côté, la tête posée sur ma jambe et la patte sur le museau, raconte Madison, elle était épuisée et avait besoin de se reposer. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se sentait en sécurité. »

« Les chiens sont intelligents et conscients de ce qui se passe autour d'eux, ajoute-t-elle, sa tête n'a pas bougé, mais ses yeux se sont levés vers moi et j'ai compris qu'elle me remerciait d'être son héroïne : je lui avais rendu visite au refuge, j'avais tout organisé, je l'avais prise dans mes bras et je l'avais mise en sécurité. »

@madisontotherescue Concha was exhausted when we left the shelter on Saturday! When we got to her home boarder, she jumped up on the couch, curled up next to me and put her paw on me. I knew she was saying Thank You! Please see the link in my bio for my Go Fund Me to help me save more euthanasia listed shelter dogs! The more help I get, the more dogs I can help save! #dog #rescuedog #adoptdontshop #cutedog #dogsoftiktok ? original sound - estwne

« Elle a enfin la vie qu’elle a toujours méritée »

Comme le révèlent nos confrères, Concha n’est pas restée longtemps dans son foyer d’accueil. 2 semaines après son arrivée, sa bienfaitrice a déniché la famille d’adoption idéale : un couple originaire de l’Iowa, ravi de faire un long voyage pour l’adopter.

Bien installée dans son nouveau cocon d’amour, Concha profite pleinement de la seconde chance qui lui a été offerte. « C'est une chienne parfaite, comme beaucoup de chiens de refuge, et elle a enfin la vie qu'elle a toujours méritée », conclut Madison, qui continue d’aider d’autres chiens de refuge avec plaisir.

@madisontotherescue Concha is officially adopted and has left #Texas forever! Just 2 weeks after leaving @Harris County Pets shelter we received a great application for her and forever parents that just had to have her. She packed her bags and has arrived to Iowa. We depend heavily on out of state adopters to help us get these beautiful dogs out of Texas to safety. Thank you @Dr. Sanaz Harirchian for helping and covering her home boarding ???????? thanks to you I was able to save her. Happy Life my sweet Concha girl ???? #adoptdontshop #dog #rescuedog #yay ? original sound - Lyric Videos - Lyric Videos

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Comment devenir bénévole dans un refuge pour animaux ?

Si vous souhaitez réaliser une bonne action en devenant bénévole dans un refuge animalier, il est nécessaire d’adhérer à l’association que vous avez choisie. En règle générale, l’adhésion requiert une contribution financière annuelle, coûtant entre 10 et 20 € en moyenne.

Lors de la constitution de votre dossier, plusieurs documents peuvent être exigés, comme une attestation de responsabilité civile, une photo d’identité et la signature d’une lettre d’engagement. Vous pourrez ensuite choisir la ou les missions qui vous intéressent en accord avec l’association (promenades des chiens, entretien des locaux, enquêtes de maltraitance…).

Souvent, un parcours d’intégration est proposé aux nouveaux bénévoles pour leur présenter les règles de sécurité, le fonctionnement de la structure, les protocoles internes du refuge et le comportement approprié à adopter avec les différents pensionnaires.

Dans tous les cas, il est nécessaire de contacter directement l’organisation que vous souhaitez aider pour en apprendre davantage sur ses besoins et les modalités d’inscription.