Arrivé au refuge après un passé difficile, ce Malinois attend un adoptant capable de lui offrir une relation sincère (vidéo)

Arrivé au Refuge des Bérauds (Romans-sur-Isère) en janvier 2024, Tyson attend encore d’obtenir son billet pour un nouveau départ dans la vie. Ce beau Malinois au museau grisonnant a connu la maltraitance, et mérite de finir ses vieux jours dans un foyer aimant. Ses bienfaiteurs espèrent trouver bientôt la famille de ses rêves…

« J’ai un passé difficile, qui m’a marqué », peut-on lire sur la fiche d’adoption de Tyson. Pris en charge par le Refuge des Bérauds, le Malinois a subi des actes de maltraitances qui lui ont laissé quelques séquelles à son arrivée.

Au début, Tyson avait du mal à s’adapter et à faire confiance aux humains. Comment lui en vouloir, après les épreuves terribles qu’il avait endurées ? Mais grâce à la patience et à la bienveillance des bénévoles, ce rescapé de la cruauté humaine a fait des progrès énormes.

© Refuge des Bérauds

Un super compagnon de vie

« Je suis un super Malinois, très obéissant, et j’ai de grandes capacités. Je pourrais même pratiquer une discipline canine tant j’aime apprendre et travailler, écrit le Refuge des Bérauds, je suis très proche de mon humain : je serai toujours collé à mon maître. On dirait parfois que je comprends tout. »

« Je suis un passionné de jeu, surtout de balle ! Je pourrais passer des heures dans le parc à attendre qu’on me la lance. Après, il est bien aussi de m’apprendre le calme, précise-t-il, j’adore aussi les câlins, et avec ma bouille de gamin, je fais fondre beaucoup de monde. L’été, j’adore plonger dans la rivière ou dans ma petite piscine pour me rafraîchir, et je suis sûr que je ferai le bonheur d’un adoptant sportif qui aime bouger. »

© Refuge des Bérauds

« Le refuge me fait vieillir plus vite »

Mais son passé et les années au refuge le marquent aujourd’hui physiquement. En effet, Tyson a parfois les pattes qui vacillent et tremblent quand il joue. Il affiche également un regard « un peu vitreux ». « Le refuge me fait vieillir plus vite, mais au fond de moi je reste un chien plein de vie qui espère enfin trouver sa famille », ajoutent ses bienfaiteurs.

Autrefois, le Malinois n’a pas été sociabilisé correctement et n’a certainement jamais été habitué à rencontrer de nouvelles personnes. Mais avec l’aide des bénévoles, il a su s’ouvrir et montrer qu’il sait faire confiance rapidement.

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« Je ne semble pas avoir eu non plus de bonnes interactions avec les autres chiens. Je ne sais pas comment me comporter avec eux, souligne le refuge, avec de la patience et de la vigilance, je peux partager des balades en compagnie de chiens calmes : j’ai tout à apprendre. Je dois faire des progrès dans la gestion de mes émotions, mais je prends bien sûr sur moi. »

Ce brave toutou à la bouille absolument craquante mérite de finir ses vieux jours dans un foyer aimant. Tyson espère rencontrer des adoptants disponibles, sérieux et capables de répondre aux besoins spécifiques de sa race. L’adopter, c’est avoir la chance de connaître une relation forte de complicité !