Une enseignante capte l’attention des élèves en animant des cours en ligne avec le chien qu’elle a adopté

Covid-19 oblige, Jessie Bekkedahl enseigne à ses élèves de maternelle en ligne, mais elle peut compter sur une assistante de tout premier ordre. Il s’agit de sa chienne Ginger, dont la présence lors de ces cours vidéo est très appréciée des écoliers.

Jessie Bekkedahl, 40 ans, est institutrice à l’école élémentaire Emerson à Riverside, dans l’Etat de Californie. L’établissement avait dû fermer ses portes en mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.

Depuis, l’enseignante assure ses cours virtuellement, à travers des vidéos qu’elle poste sur la plateforme YouTube. Sa chaîne est baptisée Professor Ginger, car le protagoniste de ces séquences éducatives n’est autre que sa chienne Ginger, comme le raconte People.

Cette croisée Welsh Corgi Pembroke y apparaît soit seule, soit en compagnie des 2 autres animaux de la famille. Il s’agit d’une femelle Chihuahua répondant au nom de Hannah (Hanny pour les intimes) et d’un chat appelé Axle.

La chienne est toujours ravie d’animer les cours de sa maîtresse, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous où elle aide les enfants à apprendre à compter. Pour ce faire, elle est encouragée par Jessie Bekkedahl à pointer le museau sur les chiffres correspondants, associés à des boîtes.

Dans cet autre cours en ligne, Professor Ginger intervient dans l’apprentissage du mot « with » (avec), aux côtés de ses 2 acolytes.

Les enfants sont plus attentifs grâce à Ginger

Ses apparitions constituent un précieux atout pour l’institutrice, qui constate une attention accrue de la part de ses élèves. « J'ai remarqué que chaque fois que je fais une interactive, où ils doivent deviner avec Ginger, ils sont beaucoup plus investis. »

Si la chienne joue aussi bien son rôle, c’est autant en raison de son enthousiasme et son entrain naturels que de l’entraînement que lui a prodigué sa propriétaire. Ginger est très obéissante et a appris une variété de tours. Et lorsque Jessie Bekkedahl a besoin qu’elle s’éloigne du champ, il lui suffit de lui donner sa balle de tennis, qui est son jouet préféré, pour qu’elle s’exécute.

