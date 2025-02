Une association offre la meilleure option possible à une femme qui pensait devoir abandonner son chien

Mia et Laila ont été séparées quand cette dernière a dû changer de logement. Sa chienne n’était pas autorisée dans la maison, mais la femme ne pouvait se résoudre à l’abandonner. Elle a alors cherché des alternatives pour éviter cette situation et a reçu une aide inestimable.

Laila, une Américaine et sa chienne Mia, profitaient du quotidien dans le comté de Maricopa (Arizona, États-Unis) quand la situation de la femme a changé. Elle a été contrainte de trouver un nouveau logement où les chiens n’étaient pas acceptés. Tandis qu’elle pensait devoir abandonner sa meilleure amie dans un refuge, Maricopa County Animal Care and Control lui a tendu la main.

L’association est toujours à l’écoute des propriétaires dans le besoin. Avec eux, elle cherche les meilleures solutions possibles pour aider l’animal. Ainsi, quand Laila s’est retrouvée dans une situation difficile et a sollicité leurs services, elle a répondu positivement.

@maricopapets / Instagram

Une séparation inévitable

Dans une publication Instagram relayée par Pethelpful, le refuge explique que les conditions de vie de Laila ont changé en fin d’année 2024. La femme a dû se reloger, mais la maison dans laquelle elle séjournait n’acceptait pas les chiens. Mia a d’ailleurs dû passer une nuit dehors, au plus grand désarroi de sa propriétaire. Cette dernière a commencé à penser qu’elle ne pourrait pas la garder : « Laila pensait devoir abandonner sa chienne Mia », assurait l’organisme.

Néanmoins, quand les membres de celui-ci ont entendu le récit des amies, ils ne sont pas restés de marbre et ont cherché comment ils pourraient les aider. Elle a alors trouvé pertinent de la diriger vers l’un de ses services, Shelter Diversion, qui aide les maîtres dans le besoin de différentes façons. Il propose notamment des hébergements d’urgence et temporaires pour reloger les animaux en attendant que la situation de leur maître évolue.

De chaleureuses retrouvailles

Ainsi, Mia a pu bénéficier d’une famille d’accueil en attendant que Laila s’installe dans un nouveau logement : « Un accompagnateur de refuge a aidé Mia à trouver un hébergement d'urgence à court terme et l'a mise en contact avec une association caritative locale appelée Better Chance Rescue, qui l'a aidée à se faire stériliser et vacciner à faible coût », précisait l’association.

Laila a trouvé un appartement et Mia a pu la rejoindre pour s’installer à nouveau avec elle. Elles ont repris le quotidien là où elles l'avaient laissé : « Ce mois-ci, elles se sont enfin retrouvées et le MCACC lui a fourni tout le nécessaire pour leur nouveau foyer, notamment une laisse, un harnais, une cage, un lit, des bols, de la nourriture, des produits à mâcher calmants, des jouets, des médicaments contre les puces et les tiques, et plus encore ».