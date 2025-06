Alors qu’il devait seulement accompagner son amie choisir un chien en refuge, cet homme craque et a lui aussi un coup de foudre pour un toutou (vidéo)

Parfois, la vie prend un tournant auquel on ne s’attendait pas du tout… Alors qu’il avait simplement accepté d’accompagner l’une de ses amies visiter un refuge, Ryce Ortiz-Sola n’a pas pu résister au destin. En croisant le regard d’une boule de poils dans le besoin, son cœur a bondi dans sa poitrine et il n’a pas pu repartir sans l’adopter.

Ryce Ortiz-Sola est un grand passionné des animaux et plus particulièrement des chiens. Mais alors que sa grande famille comptait déjà 6 adorables toutous et qu’il n’avait pas du tout prévu d’adopter un nouveau compagnon, l’homme s’est retrouvé dans une situation bien particulière… Un beau jour, l’une de ses amies l’a contacté afin de lui demander de l’accompagner choisir un chien dans un refuge. Serviable, bienveillant et surtout grand connaisseur des canidés, Ryce a accepté de bon cœur. En parcourant les allées du refuge, l’homme et son amie ont rencontré plein d’adorables toutous. Si la jeune femme a très rapidement eu le coup de foudre pour un petit Border Collie noir et blanc, Ryce a, quant à lui, posé son regard par inadvertance sur un gentil croisé au regard timide…

© @ryceortizsola / TikTok

Un nouveau membre dans la famille

Malgré la ligne de conduite qu’il s’était fixé avant d’entrer dans le refuge, Ryce n’a pas su résister à cet adorable petit chien à poils longs. En quelques secondes à peine, sa décision était prise : il ne pouvait absolument pas quitter l’établissement sans repartir avec lui. Alors, après une brève rencontre ainsi que quelques câlins et bisous, les papiers d’adoption ont été officiellement signés à l’accueil. Sur son compte TikTok, Ryce a posté une vidéo dans laquelle il présente son nouveau compagnon ainsi que celui de son amie. “Oui, j’ai maintenant 7 chiens”, affirme-t-il avec humour dans la légende. Devenue virale, la séquence a amassé plus de 327 700 vues et plus de 31 100 likes. Elle a notamment été relayée par quelques médias, dont Pethelpful.

Dans les commentaires, les internautes ont tenu à remercier Ryce et son amie d’avoir offert une seconde chance à 2 toutous dans le besoin. “Ils ont tellement de chance d'être sortis de là et avec de bons propriétaires”, a écrit l’un d’entre eux pendant qu’une dénommée DreDay ajoute une petite pointe d’humour : “C’est comme quand on va chez Target (magasin de grande distribution, ndlr) pour acheter seulement quelques articles…”

Rappelons évidemment qu’adopter un chien est une décision qui ne se prend pas à la légère, sur un coup de tête.