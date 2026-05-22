Une enquête révèle une vaste arnaque et mène au sauvetage de chiens exploités dans un faux refuge

Des dizaines de chiens étaient détenus dans de faux refuge pour animaux en Ouganda par des escrocs, dont faisait partie Owen Godfrey Membe. Ces chiens étaient utilisés dans le cadre d’arnaques en ligne visant, soi-disant, à collecter des fonds pour les aider. Grâce à une enquête menée par la BBC, un premier suspect a été arrêté et placé en détention provisoire, tandis que les animaux ont été pris en charge par l’Animal Welfare Alliance Uganda.

C’est grâce à une enquête de la BBC que cette affaire a éclaté au grand jour. Elle a révélé comment, en Ouganda, des escrocs se servaient de dizaines de chiens pour récolter de l’argent de la part des amoureux des animaux. Des images ont ainsi été filmées en caméra cachée, dévoilant les réelles intentions des escrocs et surtout les conditions dans lesquelles vivaient les chiens victimes de maltraitance. Leur but était simple : obtenir des dons pour financer les traitements des animaux blessés et accueillis dans des refuges de Mityana, mais qui servaient en réalité à payer le train de vie luxueux des arnaqueurs. Le documentaire filmé par la BBC est visible sur YouTube.

Le parcours de Russet, retracé par la BBC

Parmi eux se trouvait Russet qui a été sauvé, comme ses congénères, par l’ Animal Welfare Alliance Uganda . Il souffrait de graves blessures aux pattes, causées de manière intentionnelle par Owen Godfrey Membe et ses complices, tous créateurs de contenu sur les réseaux sociaux.

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Hélas, si Russet a pu être sauvé des griffes de ses tortionnaires, et emmené à la clinique vétérinaire de Kampala (capitale de l’Ouganda), il n’a pas survécu malgré les soins. Infligées intentionnellement, ses blessures lui ont coûté la vie.

Une situation alarmante qui a révolté et mobilisé l’ Animal Welfare Alliance Uganda , un réseau d’activistes, ainsi que la police.

Une première arrestation

L’arrestation d’Owen Godfrey Membe a eu lieu après une descente de police dans 2 refuges. Pendant que celui-ci, placé en détention provisoire jusqu’au 27 mai, a décidé de plaider non coupable pour les faits de cruauté envers les animaux qui lui sont reprochés, 2 autres suspects sont en fuite.

« Cette affaire marque la première arrestation depuis que le monde a pris conscience de la manière dont cette arnaque s'est transformée en une véritable industrie de l'escroquerie menée par des créateurs de contenu en ligne », déclarait Bart Kakooza, vice-président de l'Animal Welfare Alliance Uganda.

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Des centaines de milliers de livres sterling soutirés

Une plainte portée par l’ Animal Justice Center (organisation ougandaise) et soutenue par We Won’t Be Scammed (groupe britannique) a été déposée à l’encontre de Membe qui est accusé d’avoir « tué un animal d’une manière inutilement cruelle », un acte qui va à l’encontre de la loi ougandaise sur la prévention de la cruauté envers les animaux (Animals Prevention of Cruelty Act). Les chiens qui ont été sauvés et pris en charge par l’Animal Welfare Alliance Uganda seront par la suite placés dans un refuge d’urgence qui est en cours d’installation. « Le monde entier observe désormais avec attention la manière dont l'Ouganda va traduire ces affaires en justice et comment ces animaux se verront offrir une nouvelle chance de vivre une vie à l'abri de toute cruauté » soulignait encore Bart Kakooza.

L’arrestation et l’enquête de la BBC ont mis en évidence cette vaste arnaque qui aurait soutiré des « centaines de milliers de livres sterling à des donateurs internationaux ».