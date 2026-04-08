Une famille adopte à distance un chien ayant vécu plus de 2 années éprouvantes dans un refuge en Roumanie (vidéo)

Marius vivait dans des conditions insupportables et négligentes avant de rejoindre la famille l’ayant choisi depuis la France. Engagée dans le sauvetage et le transfert d’animaux issus de fourrières et de refuges en Roumanie, l’association L’Arche de Kala a partagé l’histoire inspirante de Marius avec l’idée d'inciter d’autres familles que la sienne à passer le pas d’une adoption à distance.

Marius a vécu des jours très difficiles, racontait L’Arche de Kala sur Facebook. Enfermé dans un box, il ne disposait d’aucun confort dans un lieu hautement insécurisant pour lui, entouré d’autres chiens dans la même posture que lui. Pour autant, l’espoir n’a jamais quitté le canidé, qui a fini par voir son rêve se réaliser.

L'Arche de Kala / Facebook

« Pas avec les yeux… avec le cœur »

Marius a eu la chance d’être choisi par une famille. La procédure ne s’est pas déroulée comme dans un refuge local, car le chien se trouvait dans un autre pays que ses adoptants. C’est par le biais de L’Arche de Kala, association qui agit en grande partie pour les chiens de Roumanie, que le chien a pu être transféré. Sur Facebook, la direction de l’association écrivait ce texte émouvant : « Une famille a vu Marius. Pas avec les yeux…avec le cœur. Ils ont fait confiance. Ils ont adopté à distance, sans jamais l’avoir rencontré. Ils ont cru en lui et lui ont offert ce qu’il n’avait jamais connu : une vraie chance ».

Une « étincelle » qui brille

Le changement de vie a été radical pour Marius, mais il a eu de nombreux bénéfices. Le regard du chien, qui vivait dans des conditions insalubres, s’est métamorphosé auprès de sa nouvelle famille. Joyeux, tendre, espiègle, Marius s’épanouit et profite de sa nouvelle vie, celle dont il a toujours rêvé.

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Pourquoi et comment adopter un chien à l’étranger ?

Adopter un chien à l’étranger doit avant tout respecter un cadre légal. Il est préférable pour ce faire de se rapprocher d’associations qui ont l’habitude d’opérer des transferts internationaux. L’objectif de ces structures bénévoles est de collaborer avec des refuges étrangers pour faciliter les adoptions de chiens vivant dans des lieux qui empêchent leur bien-être.

Généralement, les associations vous proposent de procéder par étapes :