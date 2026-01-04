« On dirait qu'elle a passé toute sa vie dehors », une chienne seniore découvre les peluches et instaure un rituel touchant le soir (vidéo)

Grandmama (alias Ginny) a passé la majeure partie de sa vie dehors. Prise en charge par l’association américaine Real Dog Rescue, la chienne a été placée en famille d’accueil qui lui a fait découvrir les joies de la vie en intérieur. Peu de temps après son arrivée, la boule de poils a instauré une routine touchante avant d’aller dormir.

« Vu son état, on dirait qu'elle a passé toute sa vie dehors, explique Danielle Vitti à la rédaction de Newsweek, elle est arrivée au refuge dans un état lamentable : extrêmement malade de la dirofilariose [maladie du ver du cœur], en sous-poids et négligée. »

Depuis qu’elle s’est constituée famille d’accueil pour l’association Real Dog Rescue, basée dans le New Jersey, Danielle a recueilli une centaine de chiens chez elle. Nombre d’entre eux, comme Grandmama, ont vécu des épreuves douloureuses avant de savourer leur seconde chance.

© @danielleavitti / TikTok (capture d'écran)

Une passion pour les peluches

Visiblement, Grandmama – âgée de 12 ans – n’avait jamais connu les jouets et le confort avant d’atterrir chez Danielle. Après les avoir découverts, la chienne séniore s’est profondément attachée à l’un d’entre eux, une peluche en forme d’agneau.

« Ma propre chienne, Mocha, les collectionne depuis des années, alors on en a toujours plein à la maison, précise la bénévole, le deuxième jour qui a suivi son arrivée, Grandmama a délicatement pris une peluche et l’a promenée, puis a commencé à les accumuler dans sa cage. »

Lorsqu’elle s’est sentie plus à l’aise au sein de son nouveau nid douillet, Grandmama a commencé à apporter ses précieux jouets jusqu’au lit de Danielle. D’ailleurs, ce geste est devenu un petit rituel du soir.

© @danielleavitti / TikTok (capture d'écran)

« Chaque chien mérite de dormir dans un foyer chaleureux »

Touchée par cette tendre scène, Danielle l’a immortalisée et partagée sur les réseaux sociaux. Depuis sa mise en ligne sur TikTok, la vidéo a été vue plus de 800 000 fois et a récolté 188 000 mentions « j’aime ». On y voit la chienne monter des petits escaliers et déposer une vingtaine de trésors dans le lit de sa mère d’accueil.

« Elle ne veut pas qu’ils aient froid, comme elle avant », commente une utilisatrice. « Chaque chien mérite de dormir dans un foyer chaleureux », écrit un autre internaute.

Grandmama, qui a reçu une demande d’adoption sérieuse, profite pleinement de sa nouvelle vie, loin des dangers de la rue. « On dirait qu’elle n’a jamais connu une telle douceur auparavant », conclut Danielle, qui lui a offert tout ce qu’elle n’a jamais eu avant son sauvetage : des jouets, de belles balades, des paniers douillets et énormément d’amour.