Dans son refuge normand, cette chienne exclusive commence chaque repas en déposant un caillou dans sa gamelle pour se réconforter (vidéo)

Au cœur de la ferme-refuge du Quesnoy, en Seine-Maritime (76), l’association AVA accueille plus de 500 animaux secourus, leur offrant un véritable havre de paix en semi-liberté. Parmi eux, Dallas, une chienne au caractère unique, cherche aujourd’hui sa famille pour continuer à partager son amour et ses petits rituels adorables, comme celui de déposer avant chaque repas un caillou dans sa gamelle.

L’association AVA (Agir pour la Vie Animale) gère l’un des plus grands refuges multi-espèces de France : la ferme-refuge du Quesnoy, à Cuy-Saint-Fiacre (76), qui accueille plus de 500 animaux. Sur 75 hectares, chiens, chats, chevaux et bovins sauvés vivent en semi-liberté. Présidée par le vétérinaire Thierry Bedossa, AVA lutte également contre l’expérimentation animale, l’élevage intensif et les euthanasies de convenance.

Parmi ses petits pensionnaires se trouve notamment Dallas, une femelle croisée Berger et Dogue de 5 ans qui est particulièrement attachante.

Une chienne trop exclusive

Dallas a été confiée au refuge en urgence en 2023 à cause de conflits de voisinage chez ses anciens propriétaires. Très attachée à son jeune maître, elle avait développé un fort instinct de protection, parfois au point de devenir dangereuse pour les autres. Exclusive, Dallas donne en effet tout son amour à la personne qu’elle choisit et ne laisse personne s’en approcher.

© AVA

Au-delà de ce trait de caractère, c’est une chienne dynamique et joueuse qui adore passer du temps à courir et s’amuser. Elle a aussi une passion particulière pour les bâtons ainsi que pour les cailloux…

Un adorable petit rituel

Au refuge depuis 3 ans, Dallas a en effet adopté un petit rituel bien à elle, qui en dit long sur son tempérament unique. Avant chaque repas, elle choisit avec soin un caillou et le dépose dans sa gamelle. « Un peu comme un doudou qu’elle emporte partout », confie l’association AVA sur Facebook. Ce geste adorable semble en effet lui apporter du réconfort, un petit moment à elle avant de savourer son repas.

Peut-être continuera-t-elle ce petit rituel dans sa future famille ? La jolie Dallas est en effet disponible à l’adoption. La boule de poils recherche avant tout une personne seule, sans autres animaux, car quand elle aime, elle aime entièrement, ce qui la rend encore une fois très exclusive.

Dallas est une boule d’énergie et d’amour, joueuse et très attachée aux soigneuses qui s’occupent d’elle. Protectrice mais douce, elle connaît la muselière et se révèle être une excellente gardienne. Pour être heureuse, elle aura besoin d’un jardin et d’un espace sécurisé où elle pourra se détendre en toute liberté. Malgré son fort caractère, cette boule de poils n’a jamais mordu et débordera d’affection pour la personne qui saura lui offrir toute l’attention qu’elle mérite. Espérons pour Dallas que celle-ci pointera bientôt le bout de son nez…

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Le conseil Woopets – Quelles sont les précautions à prendre avec un chien possessif ?

Certains chiens comme Dallas peuvent protéger fortement leurs humains ou leurs objets, mais avec un peu de patience et de cohérence, ce comportement peut être géré sereinement :