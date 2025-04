Une dame qui cherchait son dentier se tourne vers son chien et le découvre avec un sourire inhabituel (vidéo)

Depuis quelques jours, des internautes du monde entier sont hilares devant un clip vidéo partagé sur les réseaux sociaux. Sur les images, on découvre un Samoyède arborant un drôle de sourire et pour cause. Le quadrupède, qui vit en Chine avec ses proches, s’est emparé du dentier d’un membre de sa famille et l’appareil s’est fixé à sa dentition.

Cela faisait des heures que toute la famille s'était mobilisée pour retrouver le dentier de la grand-mère. Plus précisément et selon Must Share News, une demi-journée s’était déjà écoulée et l'objet demeurait introuvable. Sur la vidéo, on voit d'ailleurs des personnes s’affairer à chercher le dentier, l'une ouvrant les tiroirs, et l'autre regardant sous le lit.

Ce qu'elles ne savaient pas à ce moment, c'est que l'appareil avait en réalité été volé. Mais qui trouverait amusant de subtiliser une prothèse dentaire ? Certainement le chien de la famille, qui a fini par être démasqué.

@qinhuoba / Instagram

Un sourire d’enfer

À la fin du clip, la caméra se tourne vers le Samoyède qui, à première vue, semble sourire de façon étrange. La personne qui filme fait alors un gros plan sur le chien et tout s’éclaire à ce moment. Non seulement il s'agit du voleur de dentier, mais le dispositif est venu se fixer à sa propre dentition, lui conférant un sourire aussi étrange qu’hilarant.

Les internautes ont d’ailleurs beaucoup ri dans la section des commentaires et ont aussi plaisanté en comparant le sourire du canidé à celui du Joker, personnage du film qui porte le même nom. À son insu, car il s’agissait d’abord d’une bêtise de sa part, le Samoyède a fait rire les internautes du monde entier !