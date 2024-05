Un chien s’empare d’un dentier et provoque un fou rire général dans la maison de sa grand-mère (vidéo)

Mailo fait constamment rire ses proches avec son caractère unique et ses bêtises. Mais lors d’une visite chez la grand-mère de sa maîtresse, il a frappé fort. L’animal a décidé de s’offrir une nouvelle dentition et l’a fièrement montrée à sa famille. Laquelle est restée hilare en voyant son sourire.

Lola, une utilisatrice de TikTok, partage son quotidien avec son chien Mailo, adopté en refuge il y a quelque temps. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le toutou profite de la vie de famille comme il se doit ! Il est le soleil de ses proches, les faisant rire au quotidien.

Avec sa belle moustache blanche et ses yeux pétillants, Mailo a un visage expressif. Il donne l’impression de sourire constamment, et c’est certainement le cas, car c’est une boule de poils très joyeuse : « Il a une personnalité exceptionnelle [...] La vérité est qu'il est super mignon et drôle » affirmait Lola à The Dodo.

@lola.txm / TikTok

Un sourire radieux

Mailo a plus d’un tour dans son sac pour faire rire sa maîtresse, laquelle ne peut jamais prédire ses bizarreries. La dernière en date est tout bonnement hilarante. La jeune femme était de passage chez sa grand-mère avec le toutou. Elle venait rendre visite à celle-ci et se détendre dans sa maison.

Elle s’est installée sur le lit, laissant Mailo vaquer à ses occupations. Le chien explorait paisiblement la maison, du moins, en apparence. En réalité, le quadrupède avait repéré quelque chose d’intéressant chez sa mamie et Lola a découvert de quoi il s’agissait lorsqu’il est revenu vers elle. En l’observant, elle a immédiatement constaté que son visage avait changé, plus précisément son sourire, et pour cause. Mailo s’était emparé du dentier de sa grand-mère, lequel s’était fixé à sa dentition.

Un rire contagieux

En le voyant apparaître ainsi, Lola n’a pas pu s’empêcher de rire : « J'ai été très surprise en le voyant, cela m'a fait beaucoup rire » partageait-elle. Sa famille n’a pas été témoin de la scène, mais par chance, la femme a été suffisamment rapide pour prendre Mailo en vidéo.

Elle a pu le montrer à ses proches et ceux-ci étaient hilares : « Tout le monde dans la maison a beaucoup ri. C'était inattendu » poursuivait Lola. Elle a précisé que la prothèse n’avait pas été endommagée et qu’elle avait pu la rendre à sa grand-mère après l’avoir lavée.

A lire aussi : Un jour de l'an pas comme les autres pour une chienne restée introuvable depuis de longues semaines