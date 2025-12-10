Abandonné car aveugle, ce chien attend l'hypothétique retour de sa famille jusqu'à l'intervention d'une association

Seul et perdu sur une route déserte, un chien aveugle a vu le cours de son existence changer grâce à la gentillesse de riverains. Derrière son regard voilé, le rescapé nommé Murdock cache une énergie et une joie de vivre qui forcent l’admiration. Sauvé par une association, il prouve chaque jour qu’un handicap n’empêche ni le bonheur, ni l’amour.

Un chien a récemment été découvert seul sur une route isolée, dans un secteur rural du sud de l’Illinois (Etats-Unis). Il a été recueilli par une famille bienveillante, qui a ensuite contacté l’association locale Shining Light Animal Rescue à son sujet.

Emily Radecki, cofondatrice et directrice de cette organisation, et son équipe ont tout de suite remarqué une anomalie dans les yeux du canidé. “Dès le départ, nous savions qu'il était aveugle, raconte-t-elle à Newsweek . Ses yeux sont troubles et on voit bien qu'il se déplace davantage avec son ouïe et son odorat qu'avec sa vue”. D’où la décision de l’appeler Murdock, en référence au nom que porte le super-héros “Daredevil” dans le civil.

“C’est absolument déchirant”

Emily Radecki est convaincue que Murdock a été victime d’abandon et que c’est la cécité qui a motivé ses maîtres à se séparer de lui, comme cela a avait été le cas pour son congénère Batou. "Les chiens perdus courent, les chiens abandonnés restent, dit-elle. Souvent, les chiens abandonnés restent là où on les a laissés, sans comprendre que personne ne reviendra. C’est absolument déchirant.”



Malgré son handicap et ce qu’il a subi, le quadrupède n’a pas perdu confiance en l’humain. En fait, il se montre amical avec tous ceux qu’il rencontre. “Il adore les autres chiens, se comporte à merveille avec les enfants et sa cécité ne le ralentit absolument pas”, assure Emily Radecki.

“Il galope et saute comme un lapin joyeux”

“Le plus beau ? Il ne court pas, il galope et saute comme un lapin joyeux, poursuit-elle. Impossible de ne pas sourire en sa présence.”

A présent, l’association cherche une famille aimante pour Murdock, qui “mérite un foyer bien à lui, un endroit où il pourra véritablement s'épanouir avec quelques aménagements simples.”

En parlant de lui sur ses comptes de réseaux sociaux, notamment Facebook, l’équipe de Shining Light Animal Rescue espère l’aider à concrétiser ce rêve.