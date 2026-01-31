« Quand peuvent-ils se rencontrer ? », 2 propriétaires de Cavalier King Charles se rapprochent grâce à leurs toutous et finissent par tomber amoureux (vidéo)

Anna et David ne se doutaient pas qu’une simple photo de chien sur une application de rencontre allait changer leur vie. Et pourtant ! Quand leurs Cavaliers King Charles, Linus et Piper, ont tout de suite sympathisé lors de leur première rencontre, ils ont suivi le même chemin. La suite appartient à l’histoire…

Il n’y a pas que Pongo et Perdita du film « Les 101 Dalmatiens » qui ont permis à leurs maîtres de se rapprocher. Il y a désormais Linus et Piper ! Ces 2 Cavaliers King Charles ont en effet permis à leurs propriétaires respectifs de se rencontrer… puis de tomber amoureux. Un joli conte moderne raconté par le New York Post.

Un double coup de foudre

À l’automne 2024, Anna Ward, une photographe d’Alabama (États-Unis), a découvert sur l’application de rencontre Hinge une photo de David avec son Cavalier King Charles, Linus. À sa grande surprise, celui-ci était de la même race et de la même couleur que sa chienne Piper.

© Anna Ward

Remarquant que le maître était également « vraiment mignon », Anna s’est lancée en lui envoyant le message : « ATTENDEZ. J'ai aussi un Cavalier King Charles Rubis », ce à quoi David a répondu sans hésitation : « Quand peuvent-ils se rencontrer ? ». C’était le début d’une belle histoire.

Quelques jours après, David, en déplacement professionnel dans la ville d’Anna, l’a retrouvée au parc pour une promenade avec leurs chiens. Ce fut le coup de foudre immédiat entre les 2 toutous.

© @anna.ward.photo / Instagram

Ils sont « devenus immédiatement meilleurs amis », se souvient Anna. « Oui, ils ont tout de suite sympathisé, comme s'ils se connaissaient depuis toujours », a ajouté David.

Partageant de nombreux points communs et beaucoup de rires, leurs humains étaient tout aussi charmés l’un par l’autre et ils sont rapidement tombés amoureux.

Un amour validé par les chiens

Séparés par une heure et demie de route, le couple a entretenu une relation à distance pendant 9 mois avant de se fiancer, une période difficile également pour leurs chiens très attachés l’un à l’autre.

« Quand on les séparait, ils refusaient de manger et devenaient vraiment tristes », a expliqué Anna. « En fait, Linus est venu vivre chez moi avant David. »

© @anna.ward.photo / Instagram

A lire aussi : Une chatte récemment adoptée et une chienne à 3 pattes se lient d'amitié et créent une relation indestructible (vidéo)

Pour sa demande, David a choisi le parc de leur rencontre, entouré de Linus et Piper, qui semblaient comprendre ce moment spécial. « Ils adorent nous voir ensemble, alors ils sont ravis », assure David.

Le couple, marié en juillet 2025, a voulu rendre hommage à ces petits cupidons sur pattes en disposant sur leur gâteau de petites figurines en porcelaine à leur effigie. Après tout, c’est un peu grâce à Linus et Piper qu’Anna et David se sont rencontrés !

© @anna.ward.photo / Instagram

Aujourd’hui, les 2 toutous s’épanouissent pleinement dans cette nouvelle vie et semblent très heureux de leur famille recomposée.