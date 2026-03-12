Une chienne anxieuse autrefois utilisée pour la reproduction s’apaise enfin lorsqu’elle rencontre son petit frère humain

Clover n’avait qu’une fonction utilitaire dans son ancienne vie. Heureusement pour elle, tout a changé lorsqu’elle a pu rejoindre une famille. Les inquiétudes de ses humains qui la voyaient stressée et en retrait sont vite retombées lorsque la chienne a trouvé la plus belle compagnie qui soit : un petit garçon devenu son meilleur ami.

Accueillir un chien de refuge est souvent un défi, encore plus lorsque les boules de poils sont passées par des usines à chiots. Clover fait partie de celles qui étaient utilisées pour une reproduction massive. Alors qu’elle n’était plus en capacité de tomber enceinte, sa vie a changé, pour le meilleur. Restait à Clover à s’acclimater à un environnement dont elle ne connaissait rien.

Une marge de progression

Si le soulagement de Clover de ne plus connaître ses anciennes conditions de vie était palpable, il demeurait une tension dans le comportement de la chienne, racontait Parade Pets. En effet, la petite chienne de race Pékinois n’avait été « ni dressée ni socialisée ».

Elle a eu besoins de soins médicaux, notamment dentaires et cutanés, qui faisaient suite à des négligences souvent observées dans les endroits où elle a vécu.

Assez rapidement après sa sortie de l’usine à chiots, la chienne a été adoptée par Mackenzie Makatche et sa famille. Entourée de Terre-Neuve, Clover était tombé au bon endroit pour envisager une plus belle vie. Il a fallu du temps à la chienne pour se sentir à l’aise, mais c’est un petit être qui a changé la donne.

Harrison et Clover : un coup de cœur inattendu

Mackenzie était enceinte au moment de l’adoption de Clover, et l’arrivée de son petit garçon, Harrison, a été un élément déclencheur pour la chienne. Dès la naissance, ils se sont rapprochés d’une manière à la fois étonnante et naturelle qui témoignait d’une admiration mutuelle.

Depuis l’arrivée au monde du petit garçon, il ne s’est pas passé un jour sans que Clover ne soit à côté de lui.

Mackenzie expliquait assez émue : « Elle jappe si la porte est fermée et si elle l’entend que l’heure du conte commence sans elle. Elle saute même sur le bord de la baignoire pour vérifier qu’il va bien ».

Clover avait semble-t-il besoin d’un petit être à protéger, et elle l’a trouvé en Harrison, un adorable petit garçon qui fait montre d’une douceur touchante. Ce duo qui s’est fait connaître sur Instagram a de beaux jours devant lui !