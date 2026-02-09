« Ça m'a vraiment touchée », après des années de solitude, une chienne découvre enfin l’affection humaine avec son tout premier bisou (vidéo)

Quelques semaines après avoir accueilli une chienne en famille d’accueil, Kayleen a décidé de lui montrer son amour d’une manière inattendue : en lui faisant un bisou. La réaction de cette boule de poils sauvée d’un élevage clandestin a été si touchante qu’elle a fait fondre tous ceux qui ont eu la chance de la voir.

À Phoenix, Arizona (États-Unis), Kayleen héberge des chiens en famille d’accueil grâce à l’association Arizona Poodle Rescue. Le 31 décembre dernier, une nouvelle pensionnaire est arrivée chez elle : Heidi, une Labradoodle de 11 ans et demi, qui n’avait jusque-là jamais connu la douceur d’un foyer.

Sauvée d’un éleveur clandestin

Heidi avait été sauvée d’un élevage clandestin, où les chiens vivent dans des conditions difficiles, souvent mal nourris, stressés et privés de contact humain.

« Elle était dans un état terrible », a déclaré Kayleen à Newsweek. « Extrêmement maigre, très craintive et effrayée par les gens. »

© @kayleen.tebon / TikTok

À son arrivée chez Kayleen, la petite Labradoodle a ainsi mis du temps à se sentir en sécurité et à accepter les gestes d’affection. Avec patience et douceur, sa mère d’accueil lui a toutefois permis de progresser lentement.

Toujours timide, elle a même récemment franchi une étape importante lorsque, Kayleen a réussi à l’embrasser pour la première fois.

© @kayleen.tebon / TikTok

Le premier bisou de sa vie

Dans une tendre vidéo TikTok immortalisant cette scène, on voit ainsi Kayleen se pencher vers Heidi et l'embrasser doucement sur le front. Après un instant d’hésitation et d’incompréhension, la chienne s’est finalement approchée de nouveau pour un autre baiser.

Privée d’affection pendant des années, Heidi découvrait enfin ce que c’était d’être aimée. Ses yeux se sont même éclairés lorsque Kayleen a commencé à la caresser.

« Sa réaction m'a surprise », a déclaré sa mère d’accueil. « Je ne pensais pas qu'elle oserait faire un pas vers moi, car elle est si timide et craintive. Ça m'a vraiment touchée. »

Les chiens ne comprennent pas les baisers comme les humains, mais ils peuvent les associer à quelque chose de positif, comme des caresses ou des friandises. Dans le cas d’Heidi, son premier bisou avec Kayleen a été un moment décisif : elle a répondu à son geste, montrant qu’elle comprenait enfin ce qu’était la tendresse et la confiance.

Dans les commentaires de la vidéo, de nombreux internautes, émus par la scène, espéraient que Kayleen adopte Heidi. La bénévole a toutefois expliqué que la chienne avait déjà reçu de nombreuses demandes d’adoption et qu’en la gardant, elle ne pourrait plus accueillir d’autres chiens. Quoi qu’il en soit, nul doute que l’adorable Labradoodle trouvera un foyer aimant le moment venu, lorsqu’elle sera prête à quitter sa maman d’accueil.