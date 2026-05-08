Courageux chien policier, Lobo se voit offrir un gilet pare-balles de la part d'une association pour le protéger lors des missions

Le chien policier Lobo, en service en Virginie-Occidentale, bénéficie désormais d’une protection renforcée grâce à un gilet capable de résister aux projectiles d'arme à feu et aux attaques au couteau. Cet équipement de sécurité lui a été offert par l’association Vested Interest in K9s Inc., spécialisée dans la protection des chiens d’intervention aux Etats-Unis.

La police de Clarksburg (Clarksburg Police Department), en Virginie-Occidentale (Etats-Unis), a annoncé le vendredi 1er mai 2026 que son chien d'intervention venait de recevoir un précieux équipement de protection grâce à une association, rapportait The Exponent Telegram .

Lobo, Berger Allemand, est le chien policier en question. Formé au centre Pine Grove Kennels, dans l'Etat de l'Ohio, et faisant partie du Clarksburg Police Department depuis 2025, il est spécialisé dans la détection de stupéfiants et le pistage de suspects.

Comme tout canidé appartenant aux forces de l'ordre, il fait face à toutes sortes de dangers lors des missions auxquelles il prend part. Certains des individus auxquels il a affaire sont potentiellement armés et peuvent ainsi lui causer de graves blessures.

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Lobo bénéficie désormais d'une meilleure protection face à ce genre d'attaques grâce à son nouveau gilet, qui est à l'épreuve non seulement des balles, mais aussi des coups de couteau.



Clarksburg Police Department / Facebook

Un don réalisé dans le cadre d'un programme associant organisation caritative et fabricant de gilets pare-balles

La police de Clarksburg n'a pas dépensé un seul centime pour cet équipement de sécurité, puis qu'il a été offert par Vested Interest in K9s Inc. Cette dernière est une association fondée en 2009, basée à East Taunton, dans l’Etat du Massachusetts, et dont la mission consiste à fournir des gilets pare-balles et anti-attaques à l'arme blanche aux chiens policiers à travers les Etats-Unis.

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Depuis sa création, Vested Interest in K9s Inc a fourni près de 6 400 gilets d'une valeur totale de 6,9 millions de dollars (5,9 millions d'euros environ) grâce à des dons adressés par des particuliers et des entreprises.

Le gilet de protection donné à Lobo a été fabriqué par Survival Armor dans le cadre du programme caritatif portant le même nom. Ce dernier bénéficie aux chiens des forces de l'ordre âgés de 20 mois au minimum, ainsi qu'à ceux dont les gilets ne sont plus valides.