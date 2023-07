Ce chien âgé prend ses médicaments tout seul grâce à l’invention ingénieuse de son propriétaire (vidéo)

Kelly Stooksberry et son mari ont 2 chiens seniors. Le premier est un Shih Tzu de 17 ans nommé Spencer, le second est un Beagle nommé Barnaby. Comme Kelly l’explique dans une vidéo sur TikTok, Barnaby souffre d’un problème cardiaque, et il doit prendre des médicaments 4 fois par jour. Il est important que ce traitement soit pris à heures fixes, et le couple ne pouvait pas se permettre de rentrer chez lui en dehors de la pause du midi. Il était donc essentiel de trouver une autre solution, comme le relate PetHelpful.

© kellystooksberry / TikTok

Le distributeur automatique classique n’a pas fonctionné

En réponse à un commentaire d’un internaute, Kelly a expliqué qu’ils avaient tout d’abord acheté un distributeur automatique d’aliments pour chien, mais que cela n’avait pas fait l’affaire. En effet, Barnaby est un chien angoissé et a tendance à détruire des objets. « Nous avons d’abord essayé un distributeur automatique d’aliments, mais il l’a déchiqueté. Nous avons donc opté pour quelque chose en dehors de sa caisse à la place, pour sa sécurité ».

Le couple a longuement réfléchi, jusqu’à ce que leur vienne une idée ingénieuse. Le mari de Kelly a ainsi fabriqué un distributeur posé sur le dessus de la cage du chien. Ils y déposent un biscuit contenant le médicament caché à l’intérieur, pour que le chien ait envie de le manger. Le biscuit est ensuite envoyé dans la caisse, à l’heure programmée. Et Barnaby le mange sans se poser de questions.

Un système qui change la vie de la famille

Comme l’a expliqué Kelly, ce « petit mécanisme que mon mari a créé a réellement contribué à nous permettre de vivre nos vies et à nous assurer que Barnaby prend ses médicaments quoi qu’il arrive ».

Pour s’assurer que le médicament est bien tombé, et que le chien l’a avalé, le couple a aussi mis en place une petite caméra de surveillance. Ils sont même allés encore plus loin avec une solution de secours. Si pour une raison ou une autre le minuteur ne fonctionne pas, ils peuvent parler au travers de la caméra, et s’adresser à l’assistant virtuel Alexa. Alexa est connectée au distributeur et peut donc faire tomber le biscuit sur demande.

A lire aussi : Pendant plus de 600 jours, ce chien voyait ses congénères quitter le refuge et attendait son tour

© kellystooksberry / TikTok

Grâce à cette ingéniosité, toute la famille est sereine, et le couple peut se permettre de sortir en soirée sans être inquiet. Quant à Barnaby, il adore quand « il pleut des biscuits » et est très heureux ainsi.