Reconnaissante envers son adoptante, cette Golden Retriever sauvée de l'abattoir lui fait un câlin (vidéo)

Cette année, une chienne de race Golden Retriever a eu la chance d’obtenir son billet pour une nouvelle vie. Sauvée d’un abattoir à l’étranger, la boule de poils a été adoptée par une femme nommée Poppy Evelyn, qui a récemment fait le deuil de son compagnon à 4 pattes. Heureuse d’être en vie et aimée, la rescapée a fait un câlin à son adoptante le jour de son arrivée.

Aujourd’hui encore, on trouve des abattoirs canins dans certains pays. Heureusement, il existe plusieurs associations de protection animale qui mènent des actions pour sauver les chiens destinés au commerce de la viande et leur offrir un nouveau départ dans des foyers aimants.

Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média Parade Pets, on apprend qu’une femelle Golden Retriever a récemment échappé au pire. Mise en sécurité, elle a ensuite été adoptée par une femme répondant au nom de Poppy Evelyn.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

« Elle mérite tout le bonheur du monde »

La jeune femme, qui vit déjà avec une Golden Retriever nommée Nellie, a fait le deuil de l’un de ses fidèles compagnons à 4 pattes disparu cette année. Prête à avancer et à agrandir sa petite famille, elle a ouvert son cœur et sa maison à cette adorable boule de poils.

Lors du rapatriement, la chienne a témoigné toute sa reconnaissance et s’est hissée sur ses pattes arrière pour faire un câlin à Poppy Evelyn. Dans la vidéo, on peut voir plusieurs photos de la belle adoptée, qui découvre sa nouvelle vie. « Déjà tellement aimée », indique l’adoptante en légende.

© @poppyevelynfit / TikTok (capture d'écran)

Dans la section dédiée aux commentaires, Poppy Evelyn confie être surprise de la confiance que son adorable protégée lui a accordée dès le premier jour. Elle précise également « qu’elle mérite tout le bonheur du monde ».

Avec une adoptante aussi attentionnée et une nouvelle sœur canine, il ne fait aucun doute que cette rescapée de l’abattoir a touché le « jackpot » !

© @poppyevelynfit / TikTok (capture d'écran)

L’info Woopets : comment adopter un chien à l’étranger ?

Adopter un chien à l’étranger demande une bonne préparation. Nous vous invitons à contacter une association sérieuse et spécialisée dans les sauvetages internationaux.

Après avoir choisi l’animal qui correspond à votre mode de vie, vous devez généralement remplir un dossier en ligne. Un échange par téléphone ou visioconférence est ensuite organisé avec les bénévoles. Parfois, une pré-visite de votre domicile est exigée pour vérifier que les conditions d’accueil sont adaptées.

A lire aussi : Chaque soir, une femme s'assoit près de la baignoire où sa chienne séniore atteinte de démence préfère s'endormir pour une raison émouvante (vidéo)

L’association prend ensuite en charge les démarches sanitaires et le transport du chien jusqu’en France. Selon le pays d’origine, plusieurs obligations sont à respecter : identification par puce électronique, vaccination contre la rage, passeport européen ou certificat sanitaire international. Certains toutous nécessitent aussi un titrage sérique pour prouver l’efficacité du vaccin antirabique. Une fois arrivé, l’animal doit être enregistré auprès de l’I-CAD.

Avant de vous lancer dans ce projet, il est essentiel d’avoir conscience que de nombreux animaux issus de refuges étrangers, comme la Roumanie, peuvent être craintifs et avoir besoin de temps, de patience et d’un accompagnement éducatif sérieux pour s’adapter à leur nouvelle vie.