Chaque jour, ce chien guette à la porte l’arrivée de son meilleur ami, un ouvrier venu repeindre la maison (vidéo)

Les amitiés les plus inattendues sont souvent les plus belles et les plus solides. Aux États-Unis, un peintre en bâtiment a noué une jolie relation avec le chien de ses clients. Chaque jour, l’animal l’attendait devant la porte d’entrée !

Otto est un magnifique chien, qui a été trouvé maigre devant un magasin avant d’être pris en charge par un refuge. Par la suite, il a été adopté par une famille originaire de Detroit (Michigan). Après avoir attendu un certain temps les adoptants de ses rêves, le pensionnaire canin a ressenti le grand frisson du coup de foudre pour Laura, son mari et leurs 3 enfants. Une connexion s’est immédiatement établie entre eux.

Une fois son rêve réalisé, la boule de poils s’est parfaitement adaptée à son nouvel environnement. Loin du stress du refuge, Otto pouvait enfin savourer la vie qu’il méritait depuis toujours.

2 meilleurs amis

Comme le rapportent nos confrères de Newsweek, l’ex-chien de refuge a rapidement prouvé à quel point il était affectueux. Non seulement il comble ses proches d’amour, mais aussi leurs amis et toutes les autres personnes venant frapper à leur porte ! « Otto adore recevoir des visiteurs », confie Laura, qui ajoute que son fidèle compagnon à 4 pattes se laisse facilement caresser et chouchouter par les invités.

© @lchevy6 / TikTok (capture d'écran)

En 2023, l’animal a même sympathisé avec un peintre en bâtiment, qui avait prévu de travailler plusieurs jours d’affilée au sein de leur domicile. Très vite, l’adorable toutou et l’ouvrier ont noué un lien spécial. À tel point qu’Otto a pris l’habitude de l’attendre chaque jour près de la porte d’entrée !

« Le peintre est un grand amoureux des chiens et en possède 2, précise Laura, il aimait donc vraiment passer du temps avec Otto. » En d’autres termes, ils sont tout simplement devenus « meilleurs amis ».

A lire aussi : Promise à l’euthanasie, une chienne change la vie de centaines d’autres animaux grâce à une rencontre avec une jeune femme

« Je parie que le peintre adore venir travailler »

En plus d’être affectueux, Otto peut se montrer particulièrement taquin. Il suivait l’ouvrier partout dans la maison, et le taquinait parfois en lui chipant ses pinceaux. À la fois amusée et émue, Laura a filmé quelques moments de complicité partagés entre les 2 amis, puis les a compilés dans une vidéo publiée sur TikTok.

Depuis sa mise en ligne, elle a récolté plus de 141 000 mentions « j’aime ». « Je parie que le peintre adore venir travailler », commente un utilisateur du réseau social. « Je suis peintre professionnel et ce que je préfère dans mon travail, c'est rencontrer les animaux de compagnie des gens ! », confie un autre internaute touché par ces tendres images.