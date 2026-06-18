Une famille découvre les origines hispaniques de son chien en le voyant réagir à une conversation en pleine rue (vidéo)

Michele Ost ne savait pas grand-chose du passé de son chien avant de comprendre qu’il a clairement vécu auprès d'interlocuteurs de langue espagnole. Depuis cette révélation, elle a décidé de lui parler en espagnol, et par ce biais, de renouer avec sa connaissance de la langue. Cette révélation inattendue aura joué un rôle déterminant dans cette famille qui a pu apprendre à mieux se connaître.

Honey a été adoptée au refuge Humane Society, situé à San Diego (États-Unis), après un sauvetage au Mexique. En marge des autres chiens, Honey a été choisi par Michele qui a compris qu’elle avait affaire à un gentil canidé. Ce dernier lui a rendu la pareille en se blottissant tout contre elle lors de leur première rencontre. Elle confie à Newsweek : « Je me suis assise sur le sol pour me mettre à son niveau, et elle a penché sa tête directement dans mon cœur. À ce moment-là, je savais que je ne pouvais pas partir sans elle ».

Avant son adoption, Honey a souffert d’une anémie sévère, engendrée par sa stérilisation. Elle est arrivée épuisée, mais heureuse, chez sa nouvelle maîtresse.

Une chienne bilingue

C’est à l’occasion d’une promenade que l’attention de la chienne a été retenue par un couple qui parlait en espagnol. Honey est montée en excitation, et a tenté de tisser un lien avec ceux qu’elle a perçu comme des interlocuteurs. Michele a compris que quelque chose d’important se jouait et a décidé d’approfondir.

« Elle a immédiatement écouté »

Au retour à la maison, Michele a tenté de donner quelques ordres à la chienne en espagnol. À sa plus grande surprise, la chienne s’est aussitôt exécutée, s’asseyant en réponse au « sientate ». Michele témoigne : « C’était la première fois que j’essayais les commandes en espagnol et elle a immédiatement écouté ». Honey a été félicitée pour ces exercices réussis.

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Un coup de pouce pour la relation

Michele a fait le lien avec le sauvetage de sa chienne au Mexique, et son passé dans une famille qui aurait pu lui inculquer quelques notions éducatives. Voyant le déclic se produire sous ses yeux, la propriétaire a décidé de se remettre à l’espagnol, une langue qu’elle avait apprise dans une école bilingue de San Diego étant plus jeune.

L’histoire d’Honey nous prouve que les chiens sont capables de distinguer plusieurs langues et d’en maîtriser le sens. En réalité, ils perçoivent les sons différents, et c’est ensuite la répétition qui ancre les termes.