En explorant la maison de son enfance sur Google Maps, une femme retrouve avec émotion une photo oubliée de son chien décédé

En explorant une ancienne image de Google Street View, une jeune femme a découvert un souvenir inattendu de Sonny, son Golden Retriever disparu. Cette photo oubliée, capturée des années plus tôt, lui a offert un dernier moment précieux avec son compagnon d’enfance.

Quand on parcourt virtuellement des rues via Google Street View dans Google Maps, on tombe souvent sur des images vieilles de plusieurs années. Toutes les voies ne sont effectivement pas photographiées fréquemment par les fameux véhicules équipés de caméras panoramiques. Si l'ancienneté de ces prises de vues représente une contrainte pour certains, elle offre à d'autres des moments de grande émotion. C'est le cas de Becky Turner, qui a ainsi pu retrouver une photo qu'elle ne soupçonnait pas de son chien Sonny, qui n'est malheureusement plus de ce monde, rapporte People .

Âgée de 29 ans, Becky Turner s'est intéressée à un trend sur TikTok, consistant à se rendre sur Google Street View pour chercher les images passées de son domicile. Ayant grandi dans une maison située à Orange dans le Connecticut (Etats-Unis), où ses parents et sa petite soeur vivent toujours, elle a voulu se prêter à ce petit jeu.

Elle était à la recherche d'une scène précise : sa sœur s'amusant sur son vélo devant la maison. Toutefois, en faisant défiler les photos, l'une d'elles capturée en 2011 l'a complètement prise par surprise. Elle y voyait Sonny, le Golden Retriever de son enfance, jouant sur la pelouse et visiblement très intéressé par la voiture de Google Maps.

« Cette découverte m’a immédiatement fait fondre en larmes »

Plus qu'un souvenir auquel elle ne s'attendait pas à accéder, Becky Turner y a vu un signe, voire un message envoyé par Sonny depuis le paradis des chiens. « Le fait de voir une nouvelle photo de lui dont j’ignorais l’existence m'a donné l’impression qu'il était vivant pendant un instant, confie-t-elle à People. C’était une nouvelle expérience avec lui que j’ai eu la chance de vivre, et cela l’a rendue vraiment spéciale. Même après sa mort, je découvre encore qu’il trouve des moyens de me faire savoir qu’il est toujours là. »

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@bckbcktrnr / TikTok

Cette exploration virtuelle lui a également permis de revoir leur chat appelé Sparky, décédé à l'âge de 20 ans. « Cette découverte m’a immédiatement fait fondre en larmes. J’étais déjà très émue par la nostalgie de voir ma petite sœur sur son vélo, notre chat Sparky, et le magnolia qui se trouvait autrefois dans le jardin devant la maison, celui que nous escaladions quand nous étions enfants, dit-elle à ce propos. J’ai été tellement surprise que la photo de lui soit aussi parfaite. »

Le conseil Woopets : comment conserver un souvenir précieux de son animal disparu ?

La disparition d’un chien ou d’un chat laisse souvent un grand vide. Les souvenirs, qu’ils soient physiques ou virtuels, peuvent aider à préserver le lien affectif avec l’animal et accompagner le travail de deuil.

Voici quelques idées pour garder une trace de son compagnon :