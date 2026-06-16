Son chien qu'elle a elle-même entraîné au pistage suit des traces de sang lors d'une promenade et découvre un congénère perdu et blessé

Lors d’une simple promenade, un chien en plein apprentissage du pistage a permis de retrouver un congénère blessé, disparu après avoir été percuté par une voiture. Grâce à Arlo et à la réactivité de sa maîtresse, Tamika Nash-Hahn, l’animal a pu être localisé à temps puis rendu à sa famille, qui le pensait perdu.

Tamika Nash-Hahn et son chien Arlo habitent Brisbane dans le Queensland (Australie). Depuis plusieurs mois, la jeune femme entraîne son ami à 4 pattes, croisé Golden Retriever d'un an, à l'obéissance, à l'agility et au pistage en se basant sur des vidéos. Elle ne s'attendait pas à ce que cette formation sauve une vie canine et permette des retrouvailles avec une famille inquiète.



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C'est, en effet, ce qui est arrivé récemment. Tamika Nash-Hahn promenait Arlo comme elle le faisait tous les jours quand elle a remarqué des traces de sang sur le sol. « Il y en avait en assez grande quantité et elles semblaient relativement fraîches », raconte-t-elle à 7News .

« Nous sommes arrivés à un pont où j’ai remarqué que la piste commençait à disparaître », poursuit la maîtresse du loulou. Elle pensait d'abord qu'il s'agissait d'un lapin blessé.

Arlo s'est ensuite intéressé à un endroit précis sous le pont. « J’ai montré une petite trace de sang qui l’intéressait et j’ai dit : “cherche”, qui est son signal pour trouver d’où vient cette odeur, relate-t-elle. Il s’est immédiatement mis au travail et sa queue s’agitait beaucoup, et il m’a tirée en arrière dans la direction d’où nous venions, mais pas en suivant la trace de sang que j’avais vue. »

En fait, il suivait des traces qui se trouvaient dans l'herbe et qu'elle n'avait pas remarquées. Il l'a ainsi guidée jusqu'à un chien blessé qui était assis, adossé à une clôture.



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« Arlo a fait un excellent travail »

Tamika Nash-Hahn a tout de suite compris qu'il était perdu et a consulté un groupe Facebook local. Elle a effectivement trouvé un avis de recherche concernant un chien correspondant à sa description et contacté les propriétaires.

Le chien en question est un croisé Staffordshire Bull Terrier répondant au nom de Murphy. Il avait été percuté par une voiture environ une heure avant sa découverte, à 3 kilomètres de l'endroit où Arlo l'a localisé.

« J’ai appelé les propriétaires et ils étaient tellement reconnaissants de le revoir, dit Tamika Nash-Hahn. Il s’est avéré que Murphy avait été heurté par une voiture environ une heure plus tôt et ses maîtres étaient dévastés. Ils pensaient l’avoir perdu. »

« Arlo a fait un excellent travail. Il l’a retrouvé », ajoute sa maîtresse. Celle-ci a appris auprès de la famille de Murphy qu'il a été examiné et soigné par un vétérinaire. Il devrait se rétablir rapidement.

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