Une toiletteuse décide d'intervenir lorsqu'elle voit la photo d'une chienne sourde et aveugle à la fourrure emmêlée (vidéo)

Quand Whitney Samuels a découvert sur Facebook la photo d'une chienne dans un état alarmant, elle a décidé de lui tendre la main. La bonne âme a mis à profit ses compétences de toiletteuse professionnelle.

Dans la vie de tous les jours, Whitney Samuels est toiletteuse pour chiens. Passionnée par les animaux, il lui est déjà arrivé d'agir bénévolement pour aider une âme en peine. Un jour, en parcourant les réseaux sociaux, Whitney est tombée sur la photo d'une chienne sourde et aveugle qui portait désespérément un manteau de poils emmêlés.

© Whitney Samuels

La pauvre bête errante avait été recueillie par de bons Samaritains, lesquels avaient lancé un SOS. Ni une ni deux, la toiletteuse est montée dans sa voiture pour récupérer le canidé. « J'ai conduit 45 minutes dans un sens pour aller la chercher », a-t-elle confié au Dodo.

© Whitney Samuels

Une seconde chance

Lorsque Whitney est arrivée, elle s'est retrouvée face à une chienne âgée d'environ 12 ans, qui avait clairement traversé beaucoup d'épreuves au cours de sa vie... Les nœuds et les plantes qui recouvraient son corps l'empêchaient de marcher correctement. Voyant à quel point la chienne, baptisée Lucy, se sentait tellement mal à l'aise, Whitney n'a pas baissé les bras et l'a ramenée dans son salon de toilettage.

© Whitney Samuels

« La toiletter était si émouvant, a déclaré l'héroïne de cette histoire, je voulais juste que ça se fasse le plus vite possible pour la libérer de tout ça ! » Grâce aux gestes doux et soigneux de la professionnelle, Lucy, très calme tout au long de l'opération, s'est débarrassée de son lourd fardeau.

Une fois le travail terminé, sa bienfaitrice l'a installée chez elle afin qu'elle se repose. Whitney l'a ensuite remise entre les mains bienveillantes d'une bénévole d'un refuge, qui s'est constituée famille d'accueil. Ainsi, Lucy a eu droit à la seconde chance qu'elle méritait.

© Whitney Samuels