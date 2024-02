Une chienne voit un puma surgir dans la propriété de ses maîtres qu'elle décide de défendre courageusement (vidéo)

Les Schnauzers géants sont connus pour leur détermination, leur vaillance et leur fort instinct de protection. Holly, une représentante de cette race, n’a pas démenti cette réputation en faisant face à un puma s’étant introduit dans la propriété de ses maîtres. L’attaque a été fulgurante et aurait pu très mal se terminer pour la chienne, mais des voisins sont intervenus in extremis.