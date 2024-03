Victime d'un piège et blessée par balle, cette chienne courageuse espère retrouver confiance en l'humain

Nadia a d’abord connu la facette la plus sombre de l’humanité, avant de comprendre qu’il existait des humains bienveillants et prêts à tout pour la sauver. Cette chienne ayant perdu une patte mène aujourd’hui une vie épanouie et heureuse.

Une chienne blessée par balles, puis piégée par un dispositif servant à la capture de coyotes s’en est totalement remise et a même pu commencer une nouvelle vie au sein d’une famille aimante, rapporte WLOX.

Femelle Patou (Chien de montagne des Pyrénées), Nadia était en très grande détresse au moment de sa découverte par l’équipe de la SPCA du comté d’Adams, association basée à Gettysburg dans l’Etat de la Pennsylvanie (Etats-Unis). La chienne venait d’être victime d’un piège à coyote et souffrait terriblement. A la douleur s’ajoutaient l’incompréhension et le sentiment de vulnérabilité qu’elle devait éprouver à ce moment-là.



Adams County SPCA / Facebook

En l’examinant, ses sauveurs se sont rendu compte qu’elle présentait également une blessure par arme à feu à la patte avant droite. Cette dernière datait au moins de 3 semaines.

Après sa prise en charge par l’Adams County SPCA, Nadia a été hospitalisée à la clinique vétérinaire Littlestown Veterinary Hospital, située à une vingtaine de kilomètres du refuge.

« Elle sera pourrie gâtée pour le restant de sa vie »

Les vétérinaires n’ont eu d’autre choix que de procéder à l’amputation de la patte blessée. La chienne s’est rétablie et a progressivement appris à se déplacer sur 3 membres avec un courage et une résilience admirables. A la SPCA du comté d’Adams, on salue d’ailleurs son « parcours incroyable » dans un post Facebook partagé le 22 février et annonçant une excellente nouvelle.

On y apprend, en effet, que Nadia a trouvé une maison pour toujours. Elle a été adoptée par une famille comprenant 3 autres Chiens de montagne des Pyrénées.

Nadia est « vraiment l’un des chiens les plus gentils que nous ayons jamais eu ici », indique l’auteur de la publication. Avant d’ajouter qu’« elle sera pourrie gâtée pour le restant de sa vie et elle le mérite ! ».