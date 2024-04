Le parcours émouvant de Nikki, chienne endeuillée et malade qui ne se séparait jamais de son jouet en peluche

Habitants, bénévoles, éducatrice, toiletteuse et association se sont mobilisés pour secourir une chienne livrée à elle-même après le décès de son maître. Elle avait une peluche pour seul compagnon pendant sa période d’errance.

Frappée par le deuil et la maladie, une chienne s’était retrouvée à vagabonder dans la rue du jour au lendemain. Elle a été sauvée à la faveur d’une formidable mobilisation, rapportait FOX 2 Detroit le jeudi 4 mai.

Des habitants de Detroit, dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis), avaient aperçu une chienne croisée Berger Allemand marchant seule dans l’un des quartiers de la ville et tenant un jouet en peluche dans la bouche. Un objet dont elle ne se séparait jamais.



Alerté, South Lyon Murphy Lost Animal Recovery, collectif local de bénévoles aidant les familles à retrouver leurs animaux disparus, a fait intervenir son réseau de professionnels du monde canin pour retrouver le quadrupède et lui venir en aide.

La chienne, appelée Nikki par ses bienfaiteurs, avait récemment été endeuillée par le décès de son propriétaire. Elle a fini par être retrouvée et prise en charge par Katrina Weaver, propriétaire du centre d’éducation canine It is Pawzable Dog Training.

Nikki a ensuite eu droit à une séance de toilettage au salon Sugar Mutts Dog Grooming et bénéficié du soutien de l’association Almost Home Animal Rescue.

Une famille d’accueil pour Nikki

L’examen vétérinaire a révélé qu’elle souffrait de la dirofilariose (maladie des vers du cœur). Elle suit un traitement de 4 semaines pour venir à bout de cette maladie « qui peut être prévenue en donnant à votre chien une pilule tous les mois, dit Katrina Weaver. Donc, maintenant, elle doit recevoir des injections, une sorte de pesticide qui doit tuer les vers. La chienne doit être très calme et ne peut rien faire pendant un moment, hormis des promenades en laisse. Et c'est douloureux ».

La bonne nouvelle, c’est que ses chances de guérison sont bien réelles et qu’elle est désormais entre de bonnes mains. On lui a, en effet, trouvé une famille d’accueil qui l’accompagnera durant tout ce processus de rétablissement et de réhabilitation. Nikki pourra ensuite être proposée à l’adoption.

