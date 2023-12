La maîtresse d'un chien sénior disparu lors d'un vol de voiture vit dans l'attente d'un dénouement

Un chien âgé se trouvait à bord de la voiture de sa maîtresse quand le véhicule a été volé. Des heures d’angoisse s’en sont suivies pour la jeune femme et évidemment pour le canidé lui-même. L’espoir est revenu grâce à des passants bienveillants ayant vu les publications faites par la propriétaire sur les réseaux sociaux.

« Je suis si contente de le revoir. J'étais tellement bouleversée hier », confiait Katrina Highsmith-Johnson à FOX 5 Atlanta après le retour inespéré de son chien. La veille, samedi 25 novembre, son animal de compagnie avait disparu en même temps que sa voiture.

Ce jour-là, Katrina Highsmith-Johnson venait d’emmener Rozay, 13 ans, chez le vétérinaire où il avait été vacciné. Après cela, cette habitante d’Atlanta en Géorgie (Etats-Unis) s’était arrêtée devant un centre commercial du quartier de Midtown pour faire quelques courses.



Après s’être garée sur le parking, elle a fait l’erreur de laisser ses clés dans son 4x4, à bord duquel le canidé sénior se trouvait toujours.

En ressortant du magasin, elle a eu un choc ; le véhicule n’était plus là. Rozay non plus. « Mon chien ne peut pas finir comme ça », se disait-elle alors que l’angoisse la gagnait petit à petit.

C’était toutefois sans compter « le pouvoir des réseaux sociaux », comme elle l’a déclaré elle-même par la suite.

Katrina Highsmith-Johnson a, en effet, mis un avis de recherche en ligne. Quelques heures plus tard, elle a appris que les voleurs avaient fait sortir Rozay du véhicule quelques rues plus loin. Le chien a été retrouvé par des passants qui l’ont reconnu sur les photos postées par sa maîtresse. Ils l’ont aussitôt emmené au refuge local, le Fulton County Animal Shelter.

« Soyez prudents, verrouillez vos portes »

Katrina Highsmith-Johnson a pu récupérer son chien sain et sauf le lendemain. Elle se dit reconnaissante envers ces gens qui savaient tout de suite ce qu’ils devaient faire en découvrant le quadrupède.

Elle en a informé la police d’Atlanta qui a ouvert une enquête. Pour le moment, sa voiture n’a pas encore été retrouvée.

« Soyez juste prudents, verrouillez vos portes. On ne sait jamais ce que les gens ont l’intention de faire », conclut Katrina Highsmith-Johnson.