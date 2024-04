Le téléphone d'un refuge n'arrête pas de sonner après la publication d'un article au sujet d'un chien aveugle en quête d'une maison pour toujours

Une association peinait à attirer l’attention de potentiels adoptants sur l’un de ses pensionnaires canins, secouru à l’étranger et devenu aveugle à cause d’une infection. L’article à son sujet paru dans un média grand public a changé la donne.

Si Benedict est né et a grandi en Roumanie, c’est en Angleterre que ce Berger Allemand aveugle de 3 ans a connu un nouveau départ.

Le chien souffrait d’une infection oculaire qui avait nécessité l’extraction de ses yeux, d’après la BBC. Pris en charge par l’association Immingham Dogs Home, basée dans le village de South Killingholme, il a passé 2 mois et demi en famille d’accueil.



Ses maîtres provisoires, Andrea Hadwin et son mari, ont pris soin de lui et travaillé à renforcer son éducation et sa socialisation. « Il s’était très bien adapté » à son handicap, indique la première, qui le décrit comme « intelligent ».

Au sein de l’association, on se réjouissait bien évidemment de progrès affichés par Benedict, mais on ne perdait pas de vue l’objectif premier qui était de lui trouver une famille pour toujours.



L’équipe d’Immingham Dogs Home avait cependant beau parler régulièrement de lui via les réseaux sociaux et partager des vidéos, aucun candidat à l’adoption ne s’est manifesté malgré les milliers d’internautes atteints. La situation a changé à la suite d’un article à son sujet publié par la BBC le 21 mars.

Le séjour du chien en famille d’accueil touchait à sa fin. Il était prévu que Benedict retourne au refuge le 25 mars, mais la bonne nouvelle que tout le monde attendait est tombée la veille de la date butoir.

35 demandes d'adoption

Après l’appel du 21 mars, l’association a reçu 35 demandes d’adoption pour le Berger Allemand aveugle. « Le téléphone n’a pas arrêté de sonner depuis 3 jours et la publication de l'article », dit Kelly Magee, fondatrice d’Immingham Dogs Home. « Nous ne voulions vraiment pas qu'il revienne au refuge parce que sa famille d’accueil avait beaucoup d'efforts pour l'amener là où il est », poursuit-elle.

Kelly Magee et son staff ont épluché les dossiers afin de faire le meilleur choix possible pour Benedict. Ce dernier a finalement été adopté par une famille de Nottingham comprenant une femelle Terre-Neuve.

« Il entre dans sa nouvelle vie par la grande porte », peut-on lire dans le post Facebook où l’association a annoncé l’adoption de Benedict.