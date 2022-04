Une caméra de surveillance surprend un coyote s'amuser avec les jouets du chien

Sancho était contrarié. Ses jouets, laissés dans le jardin, disparaissaient étrangement en pleine nuit. Qui était le coupable ? Pour lever le voile sur ce mystère, son propriétaire a installé une caméra de surveillance.

Une série de vols a commencé au début du mois d'avril, sur la propriété de Brian Chisholm. Pendant la nuit, les jouets que son chien Sancho laissait dans le jardin disparaissaient mystérieusement. La boule de poils n'était pas très contente qu'un inconnu touche à ses affaires !

Un jour, le duo a décidé de mener l'enquête et a trouvé des preuves accablantes, éparpillées dans un champ voisin. Qui avait osé trimballer les objets fétiches de Sancho jusqu'ici, et sans sa permission en plus ? Pour en avoir le cœur net, Brian a déposé un tas de jouets sur la pelouse et a installé une caméra de surveillance dans sa cour, rapporte The Dodo dans un article paru le 7 avril 2022.

© Brian Chisholm

Le voleur a été pris la patte dans le sac !

La nuit suivante, le voleur est revenu. Et la caméra n'a pas raté une seule miette du cambriolage ! La fripouille tellement recherchée n'était autre qu'un animal sauvage, plus précisément un coyote.

Le propriétaire de Sancho a été assez surpris : « Je pensais que ce serait un renard, pas un coyote solitaire. Son enjouement était encore plus surprenant. » Une courte vidéo montre effectivement le canidé reniflant les affaires du chien et s'amuser avec. Il bondit notamment pour attraper sa cible.

Sancho n'était peut-être pas très ravi de partager ses biens les plus précieux, mais finalement, il n'y avait rien de très méchant. À la suite de cette découverte, Brian a préféré ramasser les jouets avant l'arrivée du crépuscule. « Le coyote n'est pas venu ici depuis 2 nuits », a-t-il révélé à nos confrères d'outre-Atlantique. Une petite anecdote qu'il n'est pas prêt d'oublier !

A lire aussi : Depuis leur première rencontre, ce Shetland et ce Terre-Neuve ont noué une amitié inébranlable