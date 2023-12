La transformation touchante d'un chiot terrifié secouru à l'étranger et ne demandant qu'à être aimé (vidéo)

C’est une jeune chienne tremblante et désorientée que Sarah Quas découvrait à Porto Rico. La New-yorkaise l’a aidée à surmonter sa crainte et à reprendre confiance en elle en lui donnant de l’amour sans compter et en faisant preuve de patience. Sa transformation est spectaculaire.

Sarah Quas, alias « @mammamiastan246 » sur TikTok, indique aimer Taylor Swift autant qu’elle aime sa Pitbull dans sa présentation sur le réseau social. Ici, c’est d’une autre chienne qu’il est question, celle dont elle s’occupe en tant que mère d’accueil bénévole.

Le chiot dont il s’agit apparaît dans une vidéo extrêmement émouvante. Relayée par PetHelpful, elle montre la métamorphose de l’animal.

Sarah Quas, qui habite New York, explique que cette chienne avait été secourue à Porto Rico avant d’être amenée aux Etats-Unis. Elle avait visiblement eu un passé des plus douloureux à en juger par son attitude initiale.



@mammamiastan246 / TikTok

Dans la vidéo, on la voit d’abord sur les genoux de sa mère d’accueil, bougeant extrêmement lentement, les oreilles rabattues et le regard empli d’incertitude.

Les images qui arrivent par la suite révèlent une jeune chienne pleine de vie et d’assurance, remuant joyeusement la queue et jouant comme n’importe quel autre chien. La transformation est radicale et émouvante.

« Quelqu'un peut-il l'adopter ? »

L’attachement que la chienne et Sarah Quas éprouvent l’une pour l’autre est palpable. Si bien d’ailleurs que la mère d’accueil semble craindre de tomber dans le piège du « foster fail ». Autrement dit, elle risque fort de céder à la tentation de la garder définitivement. Ce qui ne serait évidemment pas une si mauvaise idée. D’où son appel lancé en légende de la vidéo : « Quelqu'un peut-il l'adopter s'il vous plaît ? Je suis obsédée ».

@mammamiastan246 / TikTok

Le cas échéant, on lui trouvera assurément une famille aimante pour toujours. Ce ne sont d’ailleurs pas les prétendants qui manquent, à en juger par les commentaires des internautes. Sarah Quas leur a d’ailleurs répondu en leur disant de s’adresser au refuge qui est toujours responsable de la chienne. Il s’agit d’une association appelée Barrkli et basée à Long Island dans l’Etat de New York.

Elle y a enfin précisé qu’elle avait l’habitude d’appeler sa petite protégée Carmen, mais qu’au refuge, elle porte le nom de Shaky.