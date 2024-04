La merveilleuse connexion entre une femme et ses chiens transcende le public et le jury d'un célèbre télé-crochet (vidéo)

Les téléspectateurs étaient au rendez-vous pour le retour de l’émission Britain's got talent, dont le premier épisode a été diffusé le 20 avril dernier. Ce show télévisé et l’équivalent anglais de La France a un incroyable talent. Le public a pu découvrir, ou redécouvrir, la talentueuse Lucy Heath et 4 de ses chiens à travers une performance époustouflante.

La femme de 38 ans s’était déjà lancée dans l’aventure en 2016 et avait atteint la demi-finale, mentionnait Yahoo News. À l’époque, elle n’avait performé qu’avec Trip Hazard, son Loulou de Poméranie croisé Bichon Maltais âgé de 9 ans. Pour l’édition 2024, elle a fait son retour avec la boule de poils, mais également 3 autres canidés bien déterminés à s’amuser.

Lucy Heath and The Trickstars / Facebook

Un entraînement respectueux

En effet, Lucy Heath prône l’éducation positive et l’entraînement ludique, bienveillant : « Nous utilisons leurs friandises ainsi que leurs jouets préférés, et tout commence en parallèle de leur entraînement de base » déclarait-elle dans une interview. Les chiens ne sont donc pas surmenés, mais au contraire, apprennent tous ensemble dans l’amusement : « C'est une sorte d'activité extrascolaire que j'ai poussée un peu plus loin que la plupart des gens, je pense » poursuivait Lucy.

Lucy Heath and The Trickstars / Facebook

Avec le temps, les canidés ont intégré de nombreux tours qu’ils exécutent avec brio lors de compétitions, dont Britain's got talent. Leur dernière performance a d’ailleurs époustouflé les membres du jury. L’un d’eux, Bruno Tonioli, a déclaré qu’il s’agissait du « meilleur numéro de chien » auquel il n’a jamais assisté. Cela a permis au petit groupe de se qualifier pour la suite du concours.

