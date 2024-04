Comment cette chienne aveugle qui s'est battue contre une maladie grave est devenue un atout pour l'épanouissement des enfants

Hera ne peut peut-être pas voir le monde qui l’entoure, mais cette chienne ne manque ni de cœur, ni de courage et son handicap ne l’empêche pas de venir en aide à la communauté. Grâce à elle, des enfants trouvent le courage de lire et de s’exprimer à haute voix.

Hera intervient dans des écoles et des bibliothèques à Cincinnati, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), pour apporter encouragement, soutien et réconfort aux enfants. Son rôle en tant que chienne de thérapie consiste à les accompagner lors des séances de lecture et de chant. Elle les aide ainsi à surmonter leur timidité et à lire à haute voix face à leurs camarades et leurs enseignantes.

Ce qui rend la mission de Hera encore plus noble, c’est que cette chienne est aveugle et qu’elle avait bien failli être foudroyée par la maladie.



Cindy Powers / Facebook

Sa maîtresse Cindy Powers en parle dans un reportage de FOX19, où le duo rendait visite à des enfants à la bibliothèque publique de Cincinnati, mais aussi dans un groupe Facebook dédié aux Bergers Allemands.

Cindy Powers nous apprend que Hera Aurora était tombée gravement malade alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chiot vivant dans un refuge de l’Etat voisin du Kentucky. Elle était atteinte d’une blastomycose qui lui causait des difficultés respiratoires et affectait sa vision. Pire encore ; la maladie risquait de mettre fin à son existence.

Au bout de 18 mois de lutte, Hera était certes devenue aveugle, mais elle avait remporté son combat contre la blastomycose et y avait survécu, alors que ses chances semblaient minces.



Cindy Powers / Facebook

Une source d’inspiration et de courage

Malgré la cécité, « cette merveilleuse fille a été capable de faire tout ce que n’importe quel autre chien pouvait faire », indique Cindy Powers sur Facebook.

Aujourd’hui, Hera mène une vie heureuse aux côtés de sa propriétaire et des 2 autres chiens de cette dernière. Son handicap ne l’empêche ni d’être joyeuse, ni de contribuer à bâtir un monde meilleur pour les générations futures.

FOX19

Les enfants attendent impatiemment ses visites pour la caresser, éprouver le plaisir de lire face à une audience et réaliser à son contact qu’avec de la volonté et de l’amour, on peut surmonter toutes les difficultés.