Un chien agit avec courage face à un puma s'étant introduit dans la maison de sa famille (vidéo)

Un chien a réussi à mettre en fuite un puma qui s’était retrouvé dans le jardin de ses maîtres, rapportait KCRA.

Les faits ont eu lieu à Morada, ville californienne située à une centaine de kilomètres à l’est de San Francisco, le vendredi 11 août. Ils ont été filmés par le système de vidéosurveillance installé dans la propriété.

Ce jour-là, un puma s’était invité dans le jardin de la maison en question, mais il n’a pas pu s’y aventurer longtemps. La vidéo le montre en effet traverser à toute vitesse, Rocco s’étant lancé à sa poursuite.



Rocco est le Dobermann de Sandy Ali et sa famille. A ce moment-là, sa maîtresse était à l’intérieur avec une amie. C’est d’ailleurs cette dernière qui a attiré son attention sur ce qui se passait dans le jardin. « Oh ! Tes chiens sont en train de jouer », lui a-t-elle dit, suscitant l’étonnement de Sandy Ali qui n’a qu’un seul ami canidé.

La propriétaire est sortie pour voir ce qui en était et n’en a pas cru ses yeux. Le félin sauvage semblait plus terrifié et soucieux d’échapper à Rocco qu’agressif. Il s’était clairement introduit dans le jardin par erreur et ne pensait qu’à en repartir.

Il a fini par grimper à un arbre, avant de parvenir à quitter les lieux pour s’échapper à travers un champ voisin.

BIG CAT! Coming up on @kcranews at 10&11, we talked with the woman whose family dog chased a mountain lion through their yard this weekend.



"My friend looked out and said, 'Oh your dogs are playing' and I said, 'I only have one dog.'"

????: Sandy Ali pic.twitter.com/lI9yyFLzgx