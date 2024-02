Ce bébé totalement fou de sa grande sœur canine vient la réveiller chaque matin avec un câlin (vidéo)

Le petit Noah et sa meilleure amie Daphne, une femelle de type Dogue Allemand, font fondre le cœur de milliers d’internautes sur les réseaux sociaux, et pour cause : leur amitié en fait rêver plus d’un ! Des instants de leur quotidien sont régulièrement postés sur TikTok, là où plus de 330 mille personnes suivent leurs aventures.

Un lien inexplicable lie généralement les enfants et les animaux, si l’on en croit les dizaines de témoignages à ce sujet. Noah et Daphne ne font pas exception, puisqu’ils sont tout bonnement indissociables.

@the_oakie_dokie / TikTok

Une habitude attendrissante

À travers les vidéos publiées, on comprend qu’ils passent leurs journées collés l'un à l'autre, alternant les moments de calme et les parties de jeu endiablées. Ils ont même développé une adorable routine avec le temps, qui a été dévoilée le 26 janvier dernier dans une nouvelle publication.

Sur les images, on voit le jeune Noah se précipiter vers ce qui semble être le salon de sa maison. Daphne dort sur son canapé personnel et sa queue se met à remuer à l’approche du bébé. Ce dernier est là pour la réveiller, comme il le fait chaque matin. Il s’approche d’elle en douceur, lui fait un gros câlin et lui caresse le visage. La chienne a aussi le droit à un bisou plein de tendresse.

Des étapes à respecter

Relayé par Parade Pets, le clip est devenu viral et comptabilise à ce jour 8,4 millions de vues. Des dizaines d’internautes ont écrit à quel point ils trouvaient la relation des amis magnifique dans la section des commentaires. C’est une relation idyllique pour beaucoup, mais les parents de Noah insistent régulièrement sur le fait qu’il faut toujours surveiller les interactions entre un bébé et un animal. Aussi gentil soit-il, ce dernier reste imprévisible.

Pour accompagner les autres parents, ils partagent des vidéos informatives, montrant par exemple comment introduire un chien aux côtés d’un nouveau-né. Les présentations doivent se faire progressivement pour que les relations se passent bien par la suite et qu’aucun incident ne se produise. Pour Daphne et Noah, c’est une réussite !

