Une famille recueille un pauvre chiot couvert de puces et découvre miraculeusement sa sœur grelottant sous la maison (vidéo)

Une découverte imprévue a rapidement pris la forme d’un double sauvetage canin pour cette mère de famille au grand cœur. Entre séparation heureuse et nouveau foyer, la petite Alice reste aux côtés de sa sauveuse, tandis que sa sœur a été adoptée par des proches, et a déjà trouvé son meilleur ami en Noah, le fils de sa bienfaitrice.

Kara Barreras n'avait pas projeté d'adopter un chien, mais le destin en a voulu autrement. Cette mère de famille a, en effet, découvert un chiot récemment et a vite réalisé qu'elle ne pouvait pas se résoudre à la faire adopter par quelqu'un d'autre.

Le chiot femelle errait seul devant chez elle. Kara Barreras n'a pas hésité à la recueillir pour prendre soin d'elle. Appelée Alice par son fils qui se prénomme Noah, la petite chienne était couverte de puces et de traces de morsures d'insectes.

Sa bienfaitrice l'a nettoyée, traitée, réconfortée et nourrie, puis le lendemain matin, elle s'est mise à chercher sa mère et les autres membres de sa portée. Sans résultat.

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@karabarreras / TikTok

Kara Barreras a alors entendu les pleurs d'un autre chiot qui provenaient de sous la maison, dans le vide sanitaire. Elle s'est baissée et a vu le jeune canidé au pelage blanc. Celui-ci est venu vers elle en courant et en remuant la queue. C'était la soeur d'Alice.

Comme cette dernière, elle était infestée de puces, mais également trempée, car il avait plu toute la nuit.

« Une nuit folle s’est transformée en une matinée qui l’était encore plus », a écrit Kara Barreras dans l'une des vidéos TikTok où elle raconte ce double sauvetage, que relaie The Dodo .

« Alice s’est trouvé un meilleur ami, et il s’appelle Noah »

Le nouveau chiot avait une attitude différente de celle d'Alice. Alors que celle-ci se montrait très calme et discrète, sa soeur était bien plus agitée et bruyante, apportant un supplément de joie au foyer.

Tout en prenant soin d'elles, Kara Barreras a poursuivi la quête de leur mère, qui reste introuvable à ce jour.

Elle a finalement décidé de garder Alice, tandis que sa sœur a été adoptée par des amis de la famille qui venaient de perdre leur chien.

La petite rescapée et son fils sont vite devenus inséparables. « Alice s’est trouvé un meilleur ami, et il s’appelle Noah », conclut, en effet, Kara Barreras.

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